'Mühimmatların ait olduğu komutanlık yargılanmalı'

HEP Genel Başkanı Pamukoğlu, 'Kazılarda bulunan mühimmatlar hangi komutanlığa aitse hepsi derhal yargılanmalı' dedi.



Hak ve Eşitlik Partisi (HEP) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Osman Pamukoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında İstek Vakfı'na ait arazide bulunan mühimmatlarla ilgili olarak, "`Demek ki birileri bu cephaneliklerden bu malzemeleri alıyor, götürüyor bir yerlere saklıyor. Bu vahim bir şey. Mühimmatlar hangi komutanlığa aitse, hepsi derhal yargılanmalı'' dedi.



Kahramanmaraş'ta gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Pamukoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 202 ülkeden yolsuzlukla ekonomisi bozulan 4 ülkeden biri olduğunu söyledi. Yolsuzluğu siyasiler ve bürokratların yaptığını savunan Pamukoğlu, dokunulmazlıkları bir gecede kaldıracağını belirterek, şöyle konuştu:



"Bürokrat ve siyasilerin yolsuzluğun, bana göre hırsızlığın ta kendisi. Toplayın yüzde 65'ini bunlar yapıyor. Hem siyasetçilerin, hem bürokratların dokunulmazlıklarını bir gecede kaldıracağız ve ilk yapacağımız iş budur. Normal vatandaş olmayı öğrenecekler. Yaptıkları da yanlarına kar kalmayacak. Hepsi özel mahkemelerde yargılanacak, ayni ve nakdi tüm mallarına el konulacak, satılacak ve halkın esas kaynağı olan Hazine'ye verilecek.''



Pamukoğlu, Ergenekon soruşturması ve İstek Vakfı'nda bulunan askeri mühimmatlara ilişkin bir soruya ise şunları söyledi:



"Silah ve mühimmatlar envanter olarak, Türk ordusunun envanterinde olduğu anlaşılıyor. Demek ki birileri, bu cephaneliklerden bu malzemeleri alıyor, götürüyor bir yerlere saklıyor. Bu vahim bir şey. Silahlı kuvvetlerin depolarından, cephaneliklerinden, mühimmat saklanan yerlerinden, bu malzemelerin çıkarılıp bir yerlere gömülmesi vahim bir şeydir. Bunu yapan, bu kayıtlara bağlıdır.



Bunu yapan, çıkaran müteselsil, amiri memuru, sorumlusu neyse hepsinin hakkında en hızlı şekilde gereği yapılmalıdır. Malzemeye bakıyorsun, silaha bakıyorsun, tipine bakıyorsun, bunların hepsi normal ordunun envanterindeki şeyler. Demek ki birileri bunu bir yerlerden alıyor, getiriyor, saklıyor, muhafaza ediyor. Ne amaçla sakladığı, muhafaza ettiği ayrı bir şey, onun oradan çalınması ayrı bir şey. Bu bir hırsızlıktır. Malzeme ve depoların sorumlusundan, en yukarıda o cephanelik ve mühimmat hangi komutanlığın sorumluluğundaysa hepsi derhal ve en hızlı şekilde yargılanmalı, soruşturma açılıp gereği yapılmalıdır.''



Yaz aylarının gelmesiyle birlikte terörün yeniden tırmanışa geçeceğini kaydeden Pamukoğlu, iktidara gelmeleri halinde terörü ve dağları 365 günde temizleyeceğini öne sürdü. (dha)

