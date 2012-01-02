-Mühimmat deposundaki 4 işçiden haber alınamıyor KIRIKKALE (A.A) - 02.01.2012 - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki askeri mühimmat ayırma ve ayıklama tesisinde meydana gelen patlama sırasında çalışan 4 işçiden haber alınamadığı bildirildi. Yahşihan Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, Kırıkkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal, Kırıkkale Jandarma Alay Komutanı Albay Ünal Ağaoğlu, olay yerine gelerek patlamayla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Özen, saat 00.43'te TNT deposundaki patlamadan dolayı çıkan yangının söndürüldüğünü, içeride çalıştığı söylenen işçilerden haber alınamadığını, aramanın devam ettiğini söyledi. İşçilerin yakınları, tesisin önünde bekliyor.