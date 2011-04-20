-MÜHENDİSLER KAMUDAN KAÇIYOR ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan mühendislerin, koşulları daha iyi olduğu için istifa ederek başka kurumlara ya da özel sektöre geçmeleriyle adeta ''mühendis göçü'' yaşanıyor. Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası (Enerji-Bir-Sen), enerji, sanayi ve maden hizmet alanında faaliyet gösteren bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki mühendis istihdamına yönelik bir rapor hazırladı. Raporda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinde (TEİAŞ) son yıllarda yaşanan gelişmelere dikkat çekildi. Buna göre, DSİ'de 2008'de genel idari hizmetler, teknik hizmetler, sözleşmeli sınıflarında olmak üzere 56 mühendis istifa etti. Kurumdan istifa eden mühendis sayısı 2009'da ciddi bir biçimde artarak 135'e ulaştı. Bu sayı 2010'da da 135 olarak gerçekleşti. DSİ'den 2008-2010 arasında istifa eden mühendis sayısı 326'yı buldu. TEİAŞ'ta da son yıllarda DSİ'dekine benzer gelişmeler yaşandı. Kurumdan elektronik, elektrik-elektronik, inşaat, bilgisayar gibi alanlardan 2009'da 13, 2010'da 22 mühendis istifa etti. Rapora göre, mühendisler daha iyi mali imkanlar için istifa ederek çalıştıkları kurumları değiştiriyor. Mühendisler, Hazine Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şeker Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi gibi uzman olarak gidebildikleri ve aldıkları ücretin iki katına çıkabildiği kurumları tercih ediyor. Mühendislerin istifa ettikleri kurumlar arasında yer alan DSİ ise 1. dereceli mühendis 2 bin 319, 3. dereceli mühendis 2 bin 275, 7. dereceli mühendis 2 bin 166, 8. dereceli yeni başlamış bir mühendis 2 bin 100 lira düzeyinde bulunuyor. Kamudaki mühendisler için enerji sektöründe her geçen gün sayıları artan özel sektör iş yerleri de bir diğer seçeneği oluşturuyor. Dil bilen, alanında kendisini yetiştirmiş bir mühendisin özel sektörde 10 bin doları bulan bir ücretle çalışma imkanı bulabildikleri belirtiliyor.