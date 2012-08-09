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Mühendisler: Ankara'daki metro göçüğü 'normal' değil, hata var!

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Lezgin Aras yaşanan göçüğün hatalardan meydana geldiğini açıkladı

09 Ağustos 2012 15:54

Ankara'da bir kişinin ölümüne neden olan metro göçüğünün ardından Ankara İnşaat Mühendisleri Odası, olayın nedenlerini araştırdı. Odanın tespitlerine göre, yaşanan olay Ulaştırma Bakanının açıkladığı gibi "normal" değil, çünkü inşaat için altyapı araştırmaları yapılmamış. Odanın uzmanları Ankaralıları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Başkentin göbeğindeki metro inşaatında 22 Haziran'da yaşanan çökmede, sabah işine giden Kadir Sevim yaşamını yitirmişti. Kazanın nedeni olarak  metro çalışmaları gösterilmiş, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "normal" demişti. Ancak İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Lezgin Aras yaşanan göçüğün hatalardan meydana geldiğini açıkladı.

Aras, "Bir yurttaşımız kaldırımda yürürken toprak onu içeri çekti. Burada teknik anlamda bir sıkıntı var demektir. Göçüğün nedeniyle ilgili açıklama da yapılmadı. Çok önemli bir konu, bir insan hayatını kaybetti; yüzeysel şekilde geçildi. Yerinde uzmanlarımızla birlikte yüzeysel bir inceleme yaptık. Sonucunda da gördüğümüz kadarıyla, bunu kaza olarak nitelendirmek doğru değil. Bu bir hatanın sonucu" diye konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası'na göre, o hataların başında da "acelecilik" geliyor. Odanın uzmanlarına göre, metro çalışması, Büyükşehir Belediyesi'nden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildikten sonra gerekli araştırmalar yapılmadan çalışmalara başlandı. Üstelik, devir işleminden sonra yeni bir zemin etüdü çalışması da yapılmadı. Ayrıca metro için tünel kazma çalışması sırasında balçıkların önceden tespit edilmesi gerekirken bu da yapılmadığı için Ankara'da çökmelere  müsait bir zemin oluşturuldu.

"6 yıllık yatan bir projeyi gerekli tedbirleri alıp gerekli bakımları yapıp sonra projeye devam etmek gerekiyordu" diyen Lezgin Aras, Ankaralıları uyardı: "Metro çalışmaları yapılırken burada dikkatli yürümek gerekiyor!"

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