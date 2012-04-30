Sakarya'da Mühendislik hata yüzlerce evi haritadan sildi

Sakarya'nın Karasu sahilindeki dalgakıranlar, mühendislik hatası sonucu dikine yapılınca azgın dalgalar yüzlerce evi haritadan sildi

Sakarya-Karasu'da 3 yıl önce hatalı yapılan mendirekler yüzünden tsunami gibi dalgalar evleri vurdu. 'Evleri kurtaracak' dalgakıranlar ise dikey yapılınca da dev dalgalar ve kum onlarca evi yuttu, hasar gören onlarcası da yıkılmayı bekliyor.

3 yıl önce yanlış mühendislik hesaplarla yapıldığı iddia edilen mendirek nedeniyle kıyı şeridindeki su sirkülasyonu kesildi, dalgaların şiddeti daha da arttı ve evler su altında kalmaya başladı. Evleri kurtaracak olan dalgakıranlar da yatay değil dikey yapılınca fırtınalı havalarda kıyı şeridini tsunamiyi andıran dev dalgalar vurdu.

Sabah gazetesinin haberine göre, 30'a yakın evi dalgaların getirdiği kumlar yuttu. 70'e yakın ev büyük hasar görünce, belediye tarafından yıkıldı, 140'a yakın ev ise halen yıkılmayı bekliyor.

Sahilin haritası değişti

Geçtiğikiç şubat ayında meydana gelen büyük fırtınada, yatay dalgakıranların olmadığı bölgelerde dalgalar sahil şeridinin haritasını da değiştirdi. Anayol ile sahil arasındaki 500 metrelik bölüm ise 100 metreye indi.

Karasu Belediye Başkanlığı Basın Danışmanı Enver Albayrak, "Yıllar önce burada araziler parsellenip satılmış. Vatandaşların tamamının arsa tapusu var. Ancak yapılan binalar imarsız. Dalgalardan dolayı bazı evler yıkıldı. Kalanları ise yıkıyoruz" dedi.