Mühendis Seda Nur taburcu oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 26 Temmuz\'da geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedaviye alınan mühendis Seda Nur Şen (23), 42 gün sonra tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nden taburcu oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümü mezunu Seda Nur Şen, 26 Temmuz günü Antalya\'da, Dumlupınar Bulvarı Ulusoy Caddesi\'nden yolun karşısına geçmek isterken, 07 EY 344 plakalı ekmek aracının çarpmasıyla ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülen Şen, acil servisteki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Yoğun bakımda geçen 41 günün sonunda ailesiyle görüşüp, seslere karşılık veren Seda Nur Şen, bugün akşam saatlerinde taburcu oldu. Baba Kadir Şen, Seda Nur\'un taburcu olduğu bugünün kendileri için bayram günü gibi olduğunu ifade etti. Şen, \"Kızım normal servise alındığı ilk günde hızla iyileşme görüldü. Doktorları da ev ortamında olmasının daha uygun olacağına karar verdi. Evde oluşturduğumuz steril odada tedavisinin sürdürülmesini sağlayacağız. Kızım yeniden evine döndüğü için çok mutluyuz\" dedi. Kadir Şen, bir hafta sonra fizik tedavinin başlayacağını sözlerine ekledi.

\'3\'ÜNCÜ HAVALİMANI\'NDA GÖREVE BAŞLAYACAKTI\'

Kızının insanlık için bir şeyler yapma çabasında olduğunu aktaran Kadir Şen, \"Bu nedenle kendini geliştirmek istiyordu. Türkiye Otomasyon Kurumu\'na başvurduğu yazılım programı kabul görmüştü. Yazılımın Avrupa\'da da kullanılabilmesi için işlemlerini yürütüyordu. Bu arada Türk Hava Yolları\'nın yazılı ve sözlü sınavlarına girip kazanmıştı. 2 Ağustos günü, 3\'üncü Havalimanı\'nda göreve başlayacaktı. Artık evimize dönüyoruz, kızımın hızla iyileşmesi için dua edeceğiz\" diye konuştu.

\'DAVA AÇACAĞIM\'

Şu an çocuklarının sağlığının daha önemli olduğunu belirterek, ona yoğunlaştıklarını aktaran Kadir Şen, \"Öğrendiğimize göre ekmek arabasını kullanan sürücü hakkında herhangi bir adli işlem yapılmamış. Seda Nur sağlığına kavuştuğunda bu konuda yasal işlemleri başlatıp kişiler hakkında gereken davaları açacağım\" dedi.



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