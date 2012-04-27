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Ekonomi

'Mühendis gençlerimiz çok iş bulacak'

Bayraktar, Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Ulusal Bilişim Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bilgi ve teknoloji kullanılmadan başarılı olunamayacağını belirtti

27 Nisan 2012 19:23

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''Afet riski alanlarının dönüşümü için çalışmaya başlayacağız. Mühendis gençlerimiz korkmasın, çok iş bulacaklar" dedi.
 
Kayseri'deki gelişmelerden övgüyle söz eden Bayraktar, Kayseri'de eğitim veren 4 üniversitenin bilgi ve teknolojiyi yakalamada destek sağlayacağını söyledi.
 
Bakanlık bünyesinde de bilgi ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:
 
 
''Afet riski alanlarının dönüşümü için çalışmaya başlayacağız. Mühendis gençlerimiz korkmasın, çok iş bulacaklar. Harita mühendisinden, jeoloji mühendisine, elektrik elektronik mühendisinden, bilgisayar mühendisine kadar hepsi iş bulacak. Afet riski alanlarını dönüşümüyle yeni iş imkanları ortaya çıkacak. Türkiye'de bilişim ve mühendislik disiplinleri çok daha anlamlı olacak. Kaliteli ürün üretme konusunda ciddi değişim yakalayacağız. El kadar bilgisayar getirip bir kamyon domates alıp gidiyorlar. Biz de en azından ileri teknolojiyi kullanmak ve iyi okuma noktasında kendimizi çok daha geliştirmek mecburiyetindeyiz.''
 
Vatandaşların hak sahibi oldukları parselleri bilgisayar ortamında görebilmesini sağlayacak proje üzerinde de çalıştıklarını belirten Bayraktar, şunları söyledi:
 
''Türkiye'nin 780 bin kilometrekarelik coğrafyasında ne varsa bilgisayar ortamında görülebileceği, bu bilgileri özel sektör ve kamuya sunabilecek bir çalışma içindeyiz. Türkiye'de 60 milyon parsel var. Vatandaşlarımız bunların tamamını bilgisayar ortamında görebilecek. İmar durumu nedir? Zemini nedir? Üzerindeki haklar nelerdir? Bunların tamamını öğrenebilecek. Vatandaşımız İstanbul'daki malını Kayseri'den satabilecek. Bunların tamamı bilişim sayesinde oluyor. Bilgiyi ve bilgi teknolojisini kullanmak bizim elimizde. Eğer ara teknik eleman yetiştirirsek, gençlerimiz mühendislik bilimlerine yönelecek. Teknik kaliteyi artırır, böylece üretim artar ve fiyatlar ucuzlar. Bu tür etkinlikler bilgi ve teknolojinin öneminin anlaşılması için faydalı sonuçlar ortaya koyuyor.''

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