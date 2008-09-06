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Ekonomi

Müheahhitler bu taslaktan memnun kalmayacak

KİK’in hazırladığı fiyat farkı kararnamesi taslağı müteahiti, zora soktu. Yeni yıldan itibaren, müteahhitlerde fiyat farkı ödeyecek

06 Eylül 2008 03:00

KAMU İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hasan Gül, fiyat farkı kararnamesi taslağına son şeklini verdiklerini belirterek, müteahhitlere demir, demir ürünleri ve akaryakıt için fiyat farkı ödeneceğini bildirdi.

 

Gül, kararnamenin 31 Mayıs 2008’den önce ihalesi gerçekleştirilen işleri kapsayacağını ve 1 Ocak 2008’den sonra yapılan ve yapılacak yapım işlerine yönelik ödeneceğini söyledi. Hangi kalemlerde ödeme yapılacağının tespiti için öncelikle ‘beklenmeyen fiyat artışı’ tanımı yaptıklarını kaydeden Gül ‘Söz konusu malın o ay fiyatında görülen artıştan, o ayın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışını düşüyoruz’ dedi.

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