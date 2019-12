Muhbirlik yeni iş kapısı oldu

Gelen her ihbarı ayrıntılı inceleyen Gelir İdaresi Başkanlığı, muhbirlere ihbarın doğruluğu halinde cezanın yüzde 10'unu veriyor.



Her bir muhbirin cebine ortalama 8 bin 800 lira girdi. 2007 yılında ise ihbarda bulunan 87 kişiye toplam 613 bin lira (kişi başı 7 bin 045 TL) ödenmişti. Zaman gazetesinin haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, kendisine gelen her ihbarı ayrıntılı şekilde inceliyor. Denetimlerde ihbar doğru çıkarsa muhbire, tespit edilen vergi kaçağının ve kesilecek cezaların yüzde 10'u kadar ikramiye veriliyor. İkramiyenin üçte biri verginin kesin olarak tahakkukunda, üçte ikisi ise verginin tahsilinden hemen sonra ödeniyor. Maliye'ye 2008 yılında vergi kaçağına ilişkin toplam 4 bin 763 ihbar dilekçesi geldi. Bu rakam, 2007 yılında 3 bin 636 olmuştu. İlgi gören ödüllü ihbarcılık sisteminin kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok ünlü ismi de birbirine düşürdüğü belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre vergi dairelerinin kapısını çalan ihbarcılar arasında Türkiye'nin önde gelen sanatçıları da yer alıyor. Bakanlık yetkilileri, magazin dünyasının gündeminden düşmeyen sanatçıların birbirlerini vergi kaçırdıkları yönünde şikâyet ettiğini vurguluyor. İhbar ikramiyesi için birbiri hakkında vergi kaçırdığı iddiasında bulunanlar arasında baba-oğlun bile bulunduğu belirtiliyor. Maliye, vergi ihbarlarını teşvik etmek için verilen ödül miktarını da tespit edilen kaçak tutarının yüzde 10'undan 15'ine çıkarmayı planlıyor. Etkin denetimin yanı sıra kanunun eski olmasından kaynaklanan bir sorun olduğunu belirten Maliye kaynakları, "78 yıllık bir kanunla vergi ihbarcılarına ödenen para herhangi bir şekilde artmıyor. Bu da ödülü cazip olmaktan çıkarıyor." dedi.