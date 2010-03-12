Muhbirlere ait bilgiler gizlenmeden iddianamede!

T24 - Erzincan iddianamesi eklerinde bir skandala imza atıldı. Jandarma Üsteğmen Ersin Ersirger'in bilgisayarında listesi ele geçirilen 329 muhbirin açık adres, telefon, meslek ve görevleri gizlenmeden iddianamenin 5 no'lu klasörüne girdi.



Türkiye'de yargı - siyaset gerilimine neden olan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutuklandığı Ergenekon dosyasında yine tartışma yaratacak bir uygulamaya imza atıldı.



Akşam gazetesinden Süleyman Arıoğlu'nun haberine göre iddianamenin delillerinin yer aldığı ek klasörlerinde jandarmanın bölgedeki istihbarat yapılanması ortaya döküldü. Dosyadaki 5 no'lu klasöre, soruşturma sırasında tutuklanan Jandarma Üsteğmen Ersin Esirger'in bilgisayarından bulunan muhbir listesi girdi. Esirger'de bulunan "Haber Elemanı Durum Çizelgesi", "Haber Elemanları Müdüre Verilecek Olanı", "Elemanların Adresleri ve Telefon Numaraları ve Özellikleri", "Elemanların Bilgileri" ve "Aşırı Sağ Faaliyetler Timine Ait Haber Elemanları" isimli belgelerde jandarmanın kullandığı 329 haber elemanına ait bilgiler bulunuyor.



Bölgede, başta terör örgütü PKK ve aşırı sağ örgütlere karşı kullanılan istihbarat elemanlarının kimlik ve telefon bilgileri, otomobillerinin plakaları ile açık adresleri klasörde deşifre edildi. Terör örgütü PKK ile ilgili bilgi toplayan muhbirlerin karşısında "Yaz döneminde bölgesinde PKK/Kongra-Gel terör örgütü hakkında bilgi verir" gibi bilgiler yer alıyor.

Jandarmanın muhbirleriyle ilgili tuttuğu "Kimlik Bilgileri ve Sosyo-Kültürel Durumu" başlıklı formda ise tüm muhbirlerin eşleri ve çocuklarıyla ilgili detaylı bilgiler de bulunuyor. Muhbirlerin bağlı olduğu "Toplayıcı', 'Birinci Amir", "İkinci Amir" gibi görev tanımları yapılan askerlerin isim,

rütbe ve telefon numaraları dadosyaya olduğu gibi girdi.



Hemşire ve tuhafiyeci



5 no'lu klasördeki "Elemanların Adresleri ve Telefon Numaraları ve Özellikleri" isimli 19 sayfalık dosyada bulunan "Aşırı Sağ Faaliyetler Timine ait Haber Elemanları" isimli belgede ismi listelenen 237 muhbirin meslekleri de açık açık yazılı. Bu listeye göre jandarma bölgede kuyumcu, fakültede öğrenci işlerinde memuru, bakırcı, oto kaportacı, maden mühendisi, tuhafiyeci, pastaneci, hemşire çiftçi, garson ve müftülük personelini muhbir olarak kullanmış.

"İrtibatlı Memurlar" başlıklı dosyada ise "Kamu Personeli" isimli listede 12 memurun ismi verildi.



Gizli tanıklar açıklanmıştı



Daha önce de Ergenekon davası ve Albay Cemal Temizöz'ün yargılandığı faili meçhul cinayetlerle ilgili dava kapsamında da aynı skandala imza atıldı. Bu dosyalarda da gizli tanıklık yapan bazı isimlerin isimleri açıklandı.



Bu bilgiler dosyaya girmez



Erzincan'daki istihbarat elemanlarına ilişkin bilgilerin ek klasörlerde yer almasını "deşifre edilmek" diye niteleyen eski Devlet güvenlik Mahkemesi Savcısı Mete Göktürk sözlerine şöyle devam etti:



"İddianameye bütün belge ve bulguların yansıması diye bir şey olmaz. İddianamede ek klasör, ek dosya denilir ve içeriğinden bahsedilebilir ama olduğu gibi yansıtılmaz. Sözü edilen olayda kimlikleri deşifre olmuş, bu kişilerin deşifre edilmemesi önemlidir ama bu olayda olan olmuş. Eğer bunların deşifre edilmeleri zorunluysa, mahkeme başka türlü kanaate varamıyorsa, deşifre edilmesi yönünde de karar verilebilir."