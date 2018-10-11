Muhbir vatandaşlar çoğalacak; AKP, torba yasa ile ödüllü ihbarcılığın kapsamını genişletiyor

AKP’nin trafik cezalarının artırılacağı gerekçesiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği 50 maddelik torba yasa önerisinde, terörle mücadele kapsamında ödüllü muhbirliğin kapsamı genişletilirken, suçun ortaya çıkarılması veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı olanlara da ödül verilebilmesi öngörülüyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre Kamu kurumlarında çalıştırılacak personel için yapılacak güvenlik soruşturmasında, yetkilendirilen personele bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden bilgi ve belge, Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerce yapılan soruşturma ve kovuşturma sonuçlarını alma yetkisi tanınıyor.

Koruculara 44 yaşında emeklilik

Güvenlik korucularının gençleştirilmesi kapsamında 49 yaşını dolduranların 6 ay içerisinde ilişiği kesilecek. 44-50 yaş arasında olanlardan isteyenlere 15 yılı doldurmaları koşulu ile emeklilik hakkı verilecek. Emekli olan korucuların yerine 30 yaş altındaki gençler göreve başlatılacak. Yeni göreve başlayacak olan köy korucuları, emekli olanların oğlu ya da kardeşi olabilecek.

Başpolis alımı sonlandırılıyor

Polis memurluğundan başpolis ve kıdemli başpolis memurluğuna geçişi düzenleyen madde kaldırılarak başpolis alımı sonlandırılacak. 45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolislerin yapılacak sınavlarda başarılı olması ve eğitimi tamamlaması halinde komiser yardımcısı olabilmelerine olanak tanınacak.

İstasyonlara yaptırım yetkisi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan yol kenarı denetim istasyonlarında yapılmakta olan ağırlık ve boyut kontrolleri sırasında bu kurumun yetkilileri, araçları takograf ve taşıt kullanma süresi yönünden denetleyerek belirlenen ihlallerle ilgili idari yaptırım uygulayabilecek.

Araca el konacak

Hurdaya çıkarılmış araçların karayoluna çıkarılması yasaklanacak. Bu araçların karayolunda sürüldüğünün belirlenmesi halinde sürücüsüne 2018 lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar trafikten men edilecek.

Makas atanlara 1002 lira

Kamyon ve TIR’larda emniyet şeridi ihlaline 488 lira, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise 1002 lira para cezası getirilecek.

Hız sınırına 3 kademe

Hız sınırında uygulanan 2 kademeli yaptırım (yüzde 10-30 ve yüzde 30 üzeri), yüzde 50’den fazlası ibaresi eklenerek 3’e çıkarılacak.

Arabada cep telefonu

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 235 lira ceza verilecek.

Ödüllü ihbarcılığın kapsamı genişliyor

Terörle Mücadele Yasası kapsamına giren suçlarda suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini ya da kimliklerine bildirenlere para ödülü verilmesine ilişkin hükme ‘suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı olma” de eklenecek. Ödül verilip verilmeyeceğine ise idare karar verecek.

Güvenlik soruşturması

Kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birimleri ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapmakla görevli birimlerce yetkilendirilen personel, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerce yapılan soruşturma ve kovuşturma sonuçlarını almaya yetkili olacak.

Uyuşturucu operasyonları

Örgütlü düzeyde sokak ticaretine muhbir ve hak edenlere, bireysel sokak ticaretinde ise el koyanlara ikramiye verilecek. Çakmak gazının çocuklara satılması yasaklanacak.

Güvenlik güçlerine oyun yasağı

Mesai arkadaşlarını tehdit eden, görev sırasında uyuyan, yasanın verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor karşılaşmalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunları oynayan, uyuşturucu maddelerin kullanılmasını kolaylaştıran, fuhşa teşvik eden kolluk personeline disiplin cezası verilecek.

Hakkâri’ye Derecik ilçesi

Terörle mücadelenin etkin biçimde yapılabilmesi ve sınırdan göçün kontrol altına alınabilmesi için Hakkâri’ye bağlı Derecik beldesi ilçeye dönüştürülecek.