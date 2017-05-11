"Muhbir-imam" skandalı nedeniyle eleştirilere hedef olan Ditib'e yardımlar yeniden başladı

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (Ditib) radikalizm ve gençlerin radikalleşmesini konu alan projeleri için bu yıl devlet tarafından 200 bin euroya yakın teşvik ödendiği açıklandı. ‘Neue Osnabrücker Zeitung' gazetesinin Federal Aile Bakanlığının Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberinde 2017 yılında toplam teşviklerin 1 milyon euroyu bulmasının beklendiği belirtildi.

900 dolayındaki cemaati bünyesinde toplayan ve Almanya'nın en büyük İslami çatı kuruluşu olan Ditib Türk hükümetine yakınlığı ve bazı imamlarının muhbirlikle suçlanması nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Kuruluşun sosyal projelerine yapılan devlet yardımları muhbirlik skandalı nedeniyle askıya alındıktan sonra mayıs ayı başında yeniden serbest bırakılmıştı.

Radikal İslam'a karşı projeler

Federal Aile Bakanlığı sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, desteklenen projelerle radikal İslamcıların ibadet yerlerini taraftar devşirmede kullanmasını önlemenin hedeflendiğini ve Ditib'in ‘bütün Almanya sathına yayılmış olması bakımından genç Müslümanlara ulaşmak ve onları desteklemek açısından uygun bir kuruluş sayıldığını' söyledi.

Gazetenin haberine göre 725 bin euro tutarındaki teşviklerin önemli bölümü Almanya'ya kimsesiz gelen çocuk mültecilere veli ve bakıcı aile bulma projesine ayrıldı. Gençlik eğitmenlerinin danışma ve olgunlaşma projesine 130 bin, Müslüman gençlerle ilgili bir başka projeye ise 127 bin euro tutarında teşvik verilecek.

Aile Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devlet yardımlarından ‘radikal akımların' yararlanmamasına özen gösterildiği belirtildi. Hükümete konuyla ilgili soru önergesi veren Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke teşviklerin yeniden başlatılmasının hatalı olduğunu ve ‘Ditib'in İslamcı akımlara açık olması nedeniyle teşviklerin kurda kuzu emanet etmek anlamına geldiğini' söyledi.

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DW, KNA/AG,BK