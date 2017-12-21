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Muhasebe bürosunda gaz sıkışması patlaması: 1 yaralı

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesinde, muhasebe bürosunun mutfağındaki tüpten sızan gaz, ocağın yakılmasıyla birlikte patladı, iş yeri sahibinin oğlu yaralandı

21 Aralık 2017 17:13

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesinde, muhasebe bürosunun mutfağındaki tüpten sızan gaz, ocağın yakılmasıyla birlikte patladı, iş yeri sahibinin oğlu yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Selçuk Mahallesi Selçuk Sokak\'ta, Mustafa Çelik\'e ait muhasebe bürosunda meydana geldi. Mutfakta dün akşam açık unutulan tüpten sızan gaz, iş yerine doldu. Sabah büroya gelen oğul Hakan Çelik, ocağı yakmak isterken, patlama meydana geldi. Çelik, patlama nedeniyle yüzünden ve kollarından yaralandı. Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Çelik\'i ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlenen Hakan Çelik, Bursa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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