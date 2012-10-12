Muharrem Yılmaz TÜSİAD başkanlığına aday oldu

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) Başkan adaylığında Sütaş Yönetim Kurulu Başkanlı Muharrem Yılmaz ismi üzerinde anlaşmaya varıldı. Yılmaz Başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

TÜSİAD eski başkanlarının ve Yüksek İstişare Konseyi üyelerinin oluşturduğu TÜSİAD Başkanlar Konseyi bugün yeni başkanın belirlenmesi amacıyla TÜSİAD’ın Taksim’deki merkezinde toplandı ve Sütaş Yönetim Kurulu Başkanlı Muharrem Yılmaz ismi üzerinde anlaşmaya vardı.

Diğer aday olarak ise Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grubu Başkanı Haluk Dinçer'in ismi geçiyordu.

TÜSİAD teammüllerine göre genel kurula tek adayla gidiliyor. Bugüne kadar genel olarak üyelerin de eğilimi doğrultusunda TÜSİAD başkanları, aralarında Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı, Tuncay Özilhan, Mustafa Koç ve Cem Boyner gibi isimlerin yer aldığı Başkanlar Konseyi tarafından belirlenmişti.

TÜSİAD’ın mevcut Başkanı Ümit Boyner, ocak ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkanlığı bırakacak.

Temeli 1975 yılında atılan Sütaş, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Şirket, İSO'nun son açıkladığı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 969 milyon TL ciro ile 67'inci sıradan girdi.



Sütaş'a müdür olarak girdi



İş dünyasının en faal isimlerinden biri olan Muharrem Yılmaz, 2 Ağustos 1957'de Bursa'da doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Babası Sadık Yılmaz'ın kurduğu Sütaş'ta üniversitede okurken çalışmaya başladı. 1989'da şirketin genel müdürü oldu. Yılmaz, babasının 2005 yılında vefat etmesinin ardından şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Muharrem Yılmaz, iş dünyası örgütlerinde oldukça faal bir isim.