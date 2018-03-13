Muharrem Usta'dan veda sinyali

Trabzonspor'un 3-1'lik galibiyetinin ardından, başkan Muharrem Usta çarpıcı açıklamalar yaptı.



Nisan ayının başında olağanüstü genel kurula gidecek olan bordo mavili kulübün başkanı, yeniden aday olup olmayacağına dair, "Adaylıkla ilgili adını koymak doğru olmayabilir" ifadesini kullandı. Muharrem Usta, "Geleceği yeniden planlamak gerekiyor. Üstüne koyarak devam etmek lazım, bu takımın eksikleri tamamlanır ve gelen yönetim bunları başarır" sözleriyle devam etti. Başkanın bu ifadeleri de, yeniden aday olmayacağı şeklinde yorumlandı. Bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Usta, mali konulara da değindi. "Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor" diyen başkan Usta, önemli bir çağırda bulundu: "Bu kulübün 40 milyon euro borcu vardı. Ben dahil tüm başkanlar çıksın ve yaptıkları borçları ödesin. Yeniden borç rakamını 40 milyon euro'ya indirelim. Hadi eski başkanlar çıksın bunu yapalım" dedi.



Trabzonspor Başkanı, Akhisar maçıyla ilgili olarak da "Kazandık, güzel maçtı, bugün takım iyiydi, herhalde bırakıyoruz diye rahat oynadı çocuklar" değerlendirmesini yaptı.

(beIN Sports)

