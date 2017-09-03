Muharrem Usta'dan transfer açıklaması: Çalışmalar devam ediyor; gereğini yapacağız

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve bu konuda gereğini yapacaklarını söyledi.

NTV Spor'da yer alan habere göre sezon başında Theo Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi, Juraj Kucka ve Burak Yılmaz takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, 8 Eylül’de sona erecek olan birinci transfer ve tescil dönemi öncesi bir stoper ve bir orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Serdar ve Sosa isimlerini gündeminde tutan Trabzonspor, alternatif isimlerle de görüşmeleri sürüyor.

"Sayılı günler kaldı"

Transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, herkes kadar kendilerinin de heyecanlı olduğunu belirterek, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Konu fazlasıyla deforme edilmiş durumda. Herkesin ihtiyacı kadar ya da heyecanı kadar bizde de heyecan var ve gereğini yapmaya çalışıyoruz. Sayılı günler kaldı. Nelerin olacağını hep birlikte göreceğiz. Artık somut bir şey söylemeyeceğiz, söylemek de istemiyoruz. Ama dediğimiz gibi herkes kadar biz de heyecanlıyız ve gereğini yapacağız" dedi.