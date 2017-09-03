T24 LogoT24 Logo
Spor

Muharrem Usta'dan transfer açıklaması: Çalışmalar devam ediyor; gereğini yapacağız

Bordo-mavililer, Serdar Taşçı ve Jose Sosa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor

03 Eylül 2017 14:58

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve bu konuda gereğini yapacaklarını söyledi.  

NTV Spor'da yer alan habere göre sezon başında Theo Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi, Juraj Kucka ve Burak Yılmaz takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, 8 Eylül’de sona erecek olan birinci transfer ve tescil dönemi öncesi bir stoper ve bir orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Serdar ve Sosa isimlerini gündeminde tutan Trabzonspor, alternatif isimlerle de görüşmeleri sürüyor.

"Sayılı günler kaldı"

Transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, herkes kadar kendilerinin de heyecanlı olduğunu belirterek, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Konu fazlasıyla deforme edilmiş durumda. Herkesin ihtiyacı kadar ya da heyecanı kadar bizde de heyecan var ve gereğini yapmaya çalışıyoruz. Sayılı günler kaldı. Nelerin olacağını hep birlikte göreceğiz. Artık somut bir şey söylemeyeceğiz, söylemek de istemiyoruz. Ama dediğimiz gibi herkes kadar biz de heyecanlıyız ve gereğini yapacağız" dedi. 

ETİKETLER

Muharrem UstaBaşkanTrabzonsporTransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24