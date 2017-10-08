Muharrem Usta: Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e çok iyi teklifler geliyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, genç futbolcuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e maddi anlamda çok iyi teklifler geldiğini söyledi.

Genç oyuncularına daha da iyi tekliflerin geleceğini düşündüğünü vurgulayan Usta, Yusuf ve Abdülkadir'in henüz yolun başında olduklarını ve ardından gelen gençlere iyi örnek olduklarını kaydetti.

TRT Spor'da yer alan habere göre Trabzonspor'un El Sadd takımı ile bu akşam yapacağı özel maç için Katar'a gelen Usta, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligin ilk 7 haftalık bölümünü değerlendiren Usta, "Geriye dönüp baktığımızda fazlasıyla üzüldüğümüz maç Alanyaspor maçı. Hiçbir şekilde ne benim, ne oyuncuların, ne taraftarların aklından kolay kolay çıkarmadığı maç. Onu tabii ki kabul etmek mümkün değil. 50 yılda olan şey orada oldu. Ne olursa olsun Trabzonspor olarak maçı 3-0'dan 4-3 vermemiz büyük yara oluşturdu. Beni de çok üzdü." dedi.

Usta, Beşiktaş maçını daha iyi anlamak için öncesine bakmaları gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Daha öncesinde Fenerbahçe-Beşiktaş maçı vardı. Tüm Türkiye'de tartışılan konu Beşiktaş'ın mağduriyeti konusuydu. Verilen, verilmeyen pozisyonlar, kartlar konuşuldu. Biz de Beşiktaş ile yaptığımız maç öncesi bir tek kelime söylemedik. Maçtan sonra da konuşmadık ama milli takımın da tam elendiği haftaya baktığımızda 'Türkiye'de niye bu işler böyle oluyor'un net cevabını Beşiktaş maçına da bakarak vermek istiyorum. Gerçekten adalet duygusu ortadan zedelenmeye başlandığında bunun bedelini bir şekilde ödemeye hep birlikte başlıyoruz. İş dönüyor dolaşıyor, hakkaniyet meselesine, hak edenin karşılığında ne bulup bulmadığına, iyi bir düzenin olup olmamasına, doğru bir sistemle yönetilip yönetilmediğimize geliyor."

Beşiktaş maçında Kucka ile Talisca arasındaki pozisyonu örnek gösteren Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu pozisyonu hep birlikte yaşadık. O pozisyonda verilen, verilmeyen karar Türkiye'nin fotoğrafıdır. Türkiye, bundan sonrası için iyi şeyler yapacaksa bu sistemin iyi yönetilmesi lazım. Göz göre göre insanların adalet duygusunun zedeleneceği işlerin içerisinden hep beraber çıkmamız lazım. Futbolda lehte aleyhte kararlar hep olacak ama herkesin gözünün önünde olan pozisyonlarda doğrular rahatça yapılamadığında bunun bedelini ödüyoruz. Bu, futbolcu seçiminde, kadro kurarken de böyle, sonucunu gerçekten 80 milyon ödüyor. Beşiktaş maçına kayıp olarak her ne kadar baksam da içinde yaşananlara baktığımda yine de bizim için iyi diyebilirim. Ben bunu derken Okay'ın pozisyonuna değinmeden geçmeyeceğim. Talisca'yı konuşuyorsa Okay ile ilgili de durum var. Olması gereken neyse olması lazım. Talisca'ya da Okay'a da gereken yapılacak ama herkes de şunu görecek, futbol böyle düzendir, sistemdir. Doğrular yapılmalı. Aynı şeyi bir önceki sene de orada yaşamıştık. Quaresma'ya Yusuf Erdoğan'ın pozisyonu vardı. Bütün bunlar, hep birlikte yeni bir yolculuğa çıkmamız gerektiğini ortaya çıkarıyor."

Muharrem Usta, hakemlere de bu ailenin en önemli parçaları olarak baktığını vurgulayarak, "Aslında eleştirim onların bireysel durumlarına değil, ne Fırat'ın (Hakem Fırat Aydınus) kendisine bunu söylüyorum, ne başkasına. Ben sistemle ilgili eleştiri yapıyorum. Sistemsel sorun oldu mu insanlar önünü doğru göremiyorlar. Göremediklerinde istemeyerek de olsa bu tarz durumlar ortaya çıkıyor. Türk futbolunun sağlık bir zeminde yeniden doğuşa ihtiyacı var. İnşallah bunu hep beraber başarırız. Birini ötekileştirerek, hakemleri bu işin ana unsuru yaparak buradan çıkamayız. Ben onların bu sistemde en önemli ana aktör olduğunu, aleyhimize de olsa destek olmamız gerektiğini düşünüyorum ama yeni bir düzene de emin olun ihtiyacımız var. Ülkenin, milli takımın durumuna üzüldüğü günde bunu söylemem gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yusuf ve Abdülkadir'e çok iyi teklifler var"

Bordo-mavili kulübün başkanı, genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e transfer teklifleri gelmesi konusunda yöneltilen bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Türkiye'de genç oyuncuların ortaya çıkması konusunda sorun yaşıyoruz. Bizim açımızdan gururlu dönem. Aynı dönemde çok kaliteli iki oyuncumuz Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. İkisini de önemsiyoruz. Sadece biz değil, yurt dışında birçok kulüp bu iki oyuncumuzu takip ediyor, önemsiyor. Bizlerle görüşmeler yapıyorlar. Rakamlar konusuna şu anda girmem çok sağlıklı değil. Trabzonspor için olması gereken şu, herhangi bir oyuncu Yusuf, Abdülkadir, bir başkası da olabilir bizim açımızdan değerini bulduğu dönemde Trabzonspor için gönderilmesi uygun olduğuna inanıyorsak tabii ki değerlendirebileceğimiz durumdalar. Onlar gittikçe üzerlerine koyacaklar, daha çok çalışacaklar. Ben de onlarla görüşüyorum. Oldular, gözüyle bakmıyoruz. Yusuf ve Abdülkadir için çok iyi teklifler geliyor, bundan sonra daha da iyileri gelecek ama onlar henüz yolun başındalar. Türkiye'ye örnek oldular. Biz de Trabzonspor altyapısına bu iki güzide oyuncuyla şu mesajı veriyoruz; 'Onlar yaptıysa siz de yapabilirsiniz.' Altyapıda birçok genç için idol oldular. O ağabeylerine bakarak 'Biz de Abdülkadir, Yusuf olabiliriz.' cesareti onlara geldi. Gençlerimizi daha yakından takip ediyoruz. Umut ediyorum ki daha nice Yusuflar ve Abdülkadirler altyapıdan çıkacak."