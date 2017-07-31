Muharrem Usta, Burak Yılmaz'ı açıkladı

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulübün 50. yıl kutlamaları kapsamında Gurbetçi Gençler taraftar grubunun Sütlüce Parkı'nda düzenlediği etkinliğe katıldı. Başkan Usta, yaptığı konuşmada taraftarın transfer beklentisinin karşılanacağını ve Burak Yılmaz'ın kadroya dahil olmasının da 2 Ağustos'a kadar tamamlanacağını söyledi.

BeINSports'ta yer alan habere göre; Muharrem Usta yaptığı konuşmada, "İki, üç gün içinde hep beraber mutlu olacağız. Bu sezon güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz. Hepimizin mutlu olacağı, hepimizi heyecanlandıran ve arkasından koşacağı harika takımı sizlere izletmenin çabası içindeyiz." şeklinde konuştu.

Konuşması sık sık Burak Yılmaz tezahüratlarıyla kesilen Muharrem Usta, şunları kaydetti:

"Milyonlarca Trabzonsporlu takımımız için iz bırakanları, büyük iş yapanları unutmadığı gibi bundan sonra da unutmayacak. Sabırsızsınız, 'Geç oldu, geciktik' diyorsunuz. Herkes transferleri merak ediyor. Trabzonspor'da benim de çok görmek istediğim oyuncularımız var, belki biraz gecikti ama 2 Ağustos'a üç günümüz var. Ne istediğinizin farkındayız, ihtiyacımızı biliyoruz. Bu işin sonlanması büyük ihtimalle Trabzon'daki 2 Ağustos şenliğine yetişecek. Trabzon'daki 50. yıl kutlamalarımıza sizin de bizim de istediğimiz oyuncuları yetiştirmek için gayret içindeyiz."

