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Spor

Muharrem Uslu'nun çağrısının ardından TFF'de istifa

Fenerbahçe Genel Sekreteri Uslu, PFDK'nın verdiği cezalar sonrasında, "TFF'de görev yapan, kendini Fenerbahçeli hisseden herkes istifa etmeli" demişti

10 Şubat 2017 20:25

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu’nun çağrısı üzerine TFF’den ilk istifa geldi.

TFF dış ilişkiler icra kurulu üyesi Tuna Akın, gönderdiği istifa mektubu ile son dönemdeki futboldaki adaletsizliklere vurgu yaparak TFF’deki görevlerini bıraktı. Akın istifa mektubunu bugün TFF’ye gönderirken böylece Uslu’nun çağrısı üzerine istifa eden ilk isim olmuş oldu.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, PFDK'nın Beşiktaş derbisinin ardından verdiği cezalar sonrasında, "TFF'de görev yapan, kendini Fenerbahçeli hisseden herkes istifa etmeli" demişti.

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