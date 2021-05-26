HaberTürk yazarı Sarıkaya: Seçim ve Siyasi Partiler kanunlarının çıkması, gelecek döneme kalır

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugün AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında uzun süredir üzerinde çalışılan Seçim ve Siyasi Partiler yasalarına ilişkin taslağı Merkez Yürütme Kurulu’nda ele alacağını belirterek, "Taslakta uzun yıllardır tartışma konusu olan yüzde 10 Türkiye barajı yüzde 5 veya yüzde 7’ye iniyor. MYK’da karara bağlanması için taslağa bu iki seçenek konulmuş ancak MHP haklı gerekçeyle yüzde 5’e çekilmesinin daha doğru olacağı kanısında. Nedeni de Anayasa’nın Cumhurbaşkanı adayı göstermek için partilerin tek başına veya birlikte aldığı oy oranının yüzde 5 olması şartını taşıması. Dolayısıyla zaten baraj aday gösterme ile kendiliğinden belirlenmiş durumda; buna ilave bir ekleme yapılmasının doğru olmayacağı bakışında" dedi.

Sarıkaya, "Bu durumda Türkiye’de seçim çevrelerinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor; 7 milletvekiline dayalı çevre olması halinde 124, çevrenin 5 ile sınırlanması halinde de 131 bölgeye ayrılıyor. Taslak, yüzde 3 oy alan siyasi partilere verilen seçim yardımında da düzenlemeye gidilmesini öngörmüş. Bunun da Türkiye barajıyla eş duruma getirilmesi, yüzde 5 veya yüzde 7’ye çıkarılması hedeflenmiş. Ancak az oy alan partiler böyle bir düzenlemeye karşı olduğunu daha önce dile getirmişti. Görünen o ki Seçim ve Siyasi Partiler kanunları bu dönem TBMM’ye sunulur, ancak hem partilerin hem de milletvekillerinin yerini garanti görmemesi gibi nedenlerle tartışması uzar gider. Çıkması TBMM’nin gelecek çalışma dönemine kalır... Geçmiş tecrübelerin gösterdiği bir nokta daha var. O da Seçim ve Siyasi Partiler kanunlarında partilerin uzlaşısına seçmenin önem vermesi. Bu olmadığı takdirde sandıkta sonucunu ağır gösteriyor" düşüncesini dile getirdi.

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