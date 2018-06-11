Muharrem İnce'yi eleştirdiği tweet'ini silen Danıştay üyesine istifa çağrısı

Danıştay Üyesi Aysel Demirel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirdiği tweeti gelen tepkiler üstüne sildi. CHP’nin İstanbul milletvekili hukukçu İlhan Cihaner, Demirel'e çağrıda bulunarak "Bu tweet kabul edilemez, derhal istifa etmeli" dedi.

İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce’ye yönelik eleştiride bulunan Erdoğan’ı alkışlamasının ardından Danıştay Üyesi Aysel Demirel ,İnce’yi eleştirdi. Birgün'ün haberine göre; Demirel Twitter hesabından, İnce’nin türbanla ilgili geçmişteki açıklamalarını yönelik olarak, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız” diye yazdı.

Söz knousu habere göre Demirel, 8 Haziran’da attığı tepki çeken tweeti dün sildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2014’te Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine getirilen Aysel Demirel , Mayıs 2017’de Danıştay Hâkimliği’ne atanmıştı. Demirel’in HSYK üyesiyken, aynı zamanda Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönettiği TÜRGEV’e üye olduğu ortaya çıkmıştı.

"Kabul edilemez bir tweet"

Konuya ilişkin konuşan CHP’nin hukukçu milletvekili İlhan Cihaner, Demirel’in attığı tweetin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi. Cihaner, şunları söyledi: “Danıştay üyelerinin bir torba disiplin maddesi vardır. ‘Yüksek hâkimlik vakar ve şerefiyle bağdaşmayan veya hizmetin aksamına yol açan hal ve hareketleri’ görülürse disiplin soruşturması yapılmak zorunda. Bu eylem tam da buna uyuyor. Hem hâkimlik vakar ve onuruna uymuyor, hem de tarafsızlık şaibesi getirdiği için hizmetin aksamasına yol açıyor. Kendisi de bunun bilincinde olduğu için tweeti silmiş.”

"Disiplin kurulu harekete geçmeli"

“Başkanlar Kurulu’nun Yüksek Disiplin Kurula’na bu işi havale etmesi lazım” diyen Cihaner, şöyle devam etti:

“Ondan sonra da duruma göre verilebilecek cezalar var. Bu çok kritik. Danıştay, yaşadığımız süreç içerisinde belli davalara bakacak. Üstelik Türkiye, seçim sürecinde. Yargının bağımsız ve tarafsız olması lazım. Bu tüm süreçlere hatta HSK üyesi olduğu için HSK’nin yaptığı atamalara, tayinlere gölge düşürmüştür. Bu çok ağır bir saldırıdır yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına. Kamuoyu istifaya davet ediyor, yakışanı da istifa etmesidir. Yoksa derhal Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu’nun harekete geçmesi lazım.”

Cihaner, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Siyasetle ilgisi olmamasına rağmen rutin, sendikal faaliyet çerçevesinde Yargıçlar Sendikası mensupları hakkında HSK ve HSYK’nin çok ağır tasarrufları oldu. Hatta bazıların altında muhtemeldir ki bu üyenin imzası var. Yargıçlar Sendikası mensupları ya istifaya zorlandı ya da sürüldü. Bu nedenle de kabul edilemez bir durum. Olması gereken kendiliğinden istifa etmelidir. Aksi takdirde disiplin kurulu harekete geçmeli.”