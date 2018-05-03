Muharrem İnce'yi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı gösteren afişler basına sızdı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı. Ancak cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırlanan afişler basına sızdı. Afişlerde CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazdığı görüldü.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, CHP, cumhurbaşkanı adayını yarın Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda açıklayacak. Yarın salona asılacak afişler basına sızdı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazıldığı görüldü.

Afişlerin basına sızmadan saatler önce, Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir, Twitter hesabından CHP'li Muharrem İnce'nin dün akşam yakın çevresini arayarak adaylığını duyurduğunu yazdı. Demir, İnce'nin seçim kampanyası, startını Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Ulus'taki ilk Meclis binasını ziyaret ederek vereceğini belirtti.

İlhan Kesici'nin "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı, aradım tebrik ettim" açıklamasından sonra gözler Muharrem İnce'ye çevrilmişti. Kesici'nin bugün İlhan Kesici, CHP'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv'nin Twitter hesabından basına sızan afişlerle birlikte, "CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kararını verdi. CHP'nin adayı Muharrem İnce" paylaşımı yapıldı.