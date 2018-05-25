Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Faküktesi Dekanı görevden alındı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, YÖK’ün talimatıyla Rektörlük tarafından görevden alındı.

Haberi, CHP milletvekili Ali Şeker sosyal medya hesabından duyurdu.

Şeker, Dekan'ın bugün Muharrem İnce'yi okula soktuğu için YÖK'ün talimatı ile Rektörlük tarafından görevden alındığını bildirdi.

Muharrem İnce'den tepki

Bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret eden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rektör Duran'nın görevden alınmasına ilk tepkiyi sosyal medyadan verdi. İnce, paylaşımında "İstanbul Üniversitesi'ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım! Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye!" ifadelerini kullandı.

İnce paylaşımlarının devamında ise “Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye! 24 Haziran’dan sonra bu ülkeye akademik özgürlük, özerk üniversite gelecek. 24 Haziran’dan sonra üniversite yönetimlerini, rektörleri ve dekanları tek adam değil, üniversite belirleyecek. Gençler, evlatlarım, öğrencilerim sizler bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz. Benim Cumhurbaşkanlığımda geleceğinize siz yön vereceksiniz. Bilim yön verecek. Bir kişinin kişisel ve siyasal hırsları değil” ifadelerini kullandı.