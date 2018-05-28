Muharrem İnce'nin sınıf arkadaşı: Buralara geleceği belliydi, azimliydi, karakterliydi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'ne giderek diplomasını seçmenlerle paylaşacak ardından miting programına kaldığı yerden devam edecek. Okulun önünde bir araya gelen arkadaşları İnce'yle olan anılarını paylaştı. İnce'nin bir arkadaşı "Buralara geleceği belliydi, azimliydi, karakterliydi" ifadesini kullandı.

Özgürüz'den Zübeyde Sarı'ya konuşan İnce'nin arkadaşları okudukları fakültenin önünde anılarını paylaştı. İnce'nin bir arkadaşı şunları söyledi:

"Çalışkan, dersleri çok iyi dinleyen, dikkatli, hedefleri olan bir arkadaşımızdı. Başarılıydı, buralara geleceği belliydi çünkü azimliydi. Karakterliydi. Cumhurbaşkanı adayı olması bizim için gurur kaynağı. Türkiye için hayırlı olacak. Taze kana ihtiyaç vardı."