Muharrem İnce'nin listesinden Burhan Kuzu'nun danışmanı çıktı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlığa adaylığını koyan ve 447 oyda kalan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Parti Meclisi (PM) lisetinde yer alan Sinan Çiftçi ismi dikkatleri çekti. Çiftçi'nin TBMM Başkanı Burhan Kuzu'nun sosyal medya danışmanı olduğu biliniyor.

İki gün süren kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi. Kılıçdaroğlu 790 oy alırken Muharrem İnce 447 oyda kaldı. Pazar günü ise partinin kurultaydan sonraki en yüksek karar organı olan 52 kişilik PM, 8 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformu ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Genel Başkanlık yarışını kaybeden Muharrem İnce'nin listesi şöyleydi:

Gamze İlgezdi, Hacı Hüseyin Kılıç, Şaban Koludra, Metin Koparan, Devrim Kök, Emre Köprülü, Ali Kemal Kumkumoğlu, Ömer Kurtaş, Özgür Küçükşahin, Rıfat Turumtay Nalbantoğlu, Mazlum Nurlu, Durdu Özbolat, Tanju Özcan, Özcan Özel, Tuncay Özkan, Reşat Şahin Öztürk, Birol Sağlam, Yaşar Seyman, Saim Sezen, Hüsnü Süslü, Deniz Şahin, Vedat Şenol, Bülent Ecevit Tatlıdil, Halit Toraman, Şerafettin Turpçu, Bünyamin Uçar, Veysi Uyanık, Mert Ünlü, Akın Üstündağ, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Özkan Yalım, İdris Yıldız, Ertuğrul Yılmaz, Necati Yılmaz, Bedri Ağaç, Hakkı Yalan, Mehmet Emin Altunses, Mustafa Ali Balbay, Saniye Barut, Muharrem Bozdoğan, Murat Bülbül, Onur Cingil, Emre Çam, Ünal Çeviköz, Dursun Çiçek, Sinan Çiftçi, Emine Gülizar Emecan, Burak Esen, Gökhan Günaydın, Hurşit Güneş, Dilşad Güven, Namık Havutça.

Cumhuriyet'in Halkweb'i kaynak gösterdiği haberine göre listedeki Sinan Çiftçi ismi dikkatleri üzerine çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve AKP Milletvekili Burhan Kuzu'nun aynı tweeti atması olayı tartışılmış ancak bu tartışma Burhan Kuzu'nun sosyal medya danışmanının CHP'li bir genç olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Olay, Aybüke Yalçın'ın yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Karnelerin alındığı günde, çiçeği burnunda bir öğretmen Aybüke Yalçın'ı aramızdan alan, onu hayallerinden koparan teröre lanet olsun!" tweeti atmasıyla başlamıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan sonra Burhan Kuzu'da aynı tweeti atmış, konunun haber olması üzerine Burhan Kuzu tweeti Kılıçdaroğlu'ndan değil Sinan Çiftçi'den aldığını açıklamıştı.

Sinan Çiftçi de kendi hesabından Burhan Kuzu'yu destekleyen paylaşımlarda bulunmuştu. İşte o tweetler: