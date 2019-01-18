Muharrem İnce'nin gözü cumhurbaşkanlığında: Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı, Ankara'yı, İstanbul'u alırsak...

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'a destek ziyaretinde bulunan Muharrem İnce, "Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı alırsak, Ankara'yı, İstanbul'u alırsak, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur, hem ben Cumhurbaşkanı olurum" dedi.

İnce, geçen seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiş, yüzde 30,6 oy almıştı.

Karalar, kendisini ziyaret için Seyhan Belediyesi binasına gelen İnce’yi, kapıda karşıladı. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra Zeydan Karalar’ın makam odasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP’nin "Adana, Mersin, Bursa, Ankara ve İstanbul’u alırsa, parlamento seçimlerinin erkene alınacağını" belirten İnce, şunları kaydetti:

"AKP kazandığında ezanlar susacak mı?"

31 Mart’ta önemli bir seçim yaşayacağız. Türkiye’de seçmenlerin, yurttaşların sandık başına gitmesi bir beka sorunu olamaz. AK Parti kazandığında belediyeleri, memleket batacak, bayraklar inecek, ezanlar susacak mı? Ya da CHP kazandığında bayraklar mı inecek? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu milletin yüzde 50’si mevcut iktidarın karşısındaysa beka sorunu olamaz.

"Yerel seçimi beka sorunu olarak anlatmak zeka sorunudur"

Bir olayın beka sorunu olabilmesi için yüzde 99’un aynı tarafta olması lazım. Eğer yüzde 50 bir tarafta yüzde 50 diğer taraftaysa kim kazanırsa kazansın memleket için beka sorunu olmaz. İmar planı yapmak, çöp toplamak, park yapmak, yoksullara yardım etmek ne zamandan beri beka sorunu oldu. Eğer belediye seçimlerini beka sorunu olarak gören varsa, inanan varsa işte gerçek beka sorunu odur. Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak anlatmak olsa olsa zeka sorunudur."