Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi: 'Barış için bize uzanan elleri boş bırakmayız'

CHP Cumurbaşkanı adayı Muharrem İnce 84. mitingini Diyarbakır'da gerçekleştirdi. Bu aynı zamanda CHP'nin Diyarbakır'daki yaptığı ilk kalabalık mitingdi.

Sıcak havaya karşın her yaştan insanın toplandığı miting alanında en fazla atılan slogan ise "Selo'ya özgürlük" oldu.

İstasyon Meydanı'nda İnce'yi izlemeye gelenlerin çoğu HDP tabanındandı.

Miting meydanında, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden tek aday olduğu için Muharrem İnce'ye minnet duyduklarını ifade eden birçok izleyici ile konuştuk.

İlk turda HDP ve Demirtaş'a oy vereceğini söyleyen çok sayıda kişi, ikinci tura kalması halinde oylarını İnce'ye vereceklerini söylüyorlar.

Ferhat Bağ, barışı dillendirdiği ve Kürt sorununu çözmek için samimi olduğuna inandığı için Muharrem İnce'yi desteklemeye geldiğini söylüyor:

"Barış umudunu hayata geçirmek amacıyla bize uzanan elleri boş bırakmayız. Mevcut partiler içinde barış umutlarını diri tutan tek parti CHP. Benim oyum HDP ve Demirtaş'a ama ikinci turda HDP ve CHP anlaşırsa oyumuzu Muharrem İnce'ye vereceğiz"

Renas adındaki genç de Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında yeni siyasetçiler görmek istediğini söylüyor ve devam ediyor: "16 yıl oldu, artık gömlek değişiminin zamandır. Benim gönlümde yatan aday Demirtaş, oyum ona olacak ama ikinci turda Muharrem İnce'yi desteklememiz gerekiyor."

Perihan isimli bir başka katılımcı da İnce'nin umut olabiliceği görüşünde:

"Bizim de umudumuz, Türkiye'nin geleceğinin daha güzel olması. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Bir sürü haksızlık oldu, insanlar işinden, aşından oldu. Hepimizin demokrasiye ihtiyacı çok fazla. CHP'nin adayı bu konuda umut veriyor. Benim gönlüm hala HDP'den yana ama eğer İnce seçilirse, belki Kürtler ve HDP üzerindeki baskı azalır."

Muharrem İnce eşi Ülkü İnce ile birlikte sahneye çıkıyor. O sahnede görünür görünmez de kalabalıktan "Selo'ya özgürlük" sloganları yükseliyor ve mitingin sonuna kadar da bu sık sık tekrarlanıyor.

Mitingde ismi sıkça tekrarlanan bir diğer isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı.

İnce, "Hakkari'de dört adayın size selamı var dedim. Sadece Demirtaş kısmını alıp Batı'da seyrettiriyor." deyince kalabalıktan "yuh" sesleri yükseliyor.

Muharrem İnce, kalabalığın yuhalamasına karşı çıkıyor ve "Biz siyasetteki gerginliği gidermek ve barışmak için geldik, kimseyi yuhatlmayacağız." sözleri alkış alıyor.

Kalabalık bir ağızdan "Muharrem başkan" sloganı atıyor.

İhraç edilen öğretmenler, güvenlik soruşturmasından geçemeyen memurlar da İnce'yi dinlemeye ve durumlarını anlattıkları dosyalarını iletmeye gelmişler.

Süphan Oğurtay ve arkadaşı Halime Çelik, KPSS'den yüksek puan alıp atandıklarını ama ama güvenlik soruşturmasından dolayı işe başlayamadıklarını söylüyorlar.

Batman'dan gelen Süphan, "Öğretmen oldum ama sevincimizi kursağımızda bırkatılar. Sesimizi duyurmak ve bu adaletsizliğe son vermek adına burdayım. Elimdeki zarfta durmumuzu anlatan bir yazı var. Benim durumda olan yaklaşık 500 kişi var. Ataması iptal olan binlerce sağlıkçı var. Umarım sesimizi sayın İnce'ye ulaştırabiliriz" diyor.

Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Kürt sorunu ile ilgili ne söyleceği de Diyarbakır mitingi öncesi merak konusuydu.

İnce'nin bu başlıkta şu sözleri alkış alıyor, "Kürt sorununu nasıl çözeceğiz, biliyor musunuz? Barışacağız."

Muharrem İnce, Diyarbakır'da da üç dil vaadini de tekrarladı ve "çocuklarınıza resmi dil, anadil ve bir yabancı dil öğreteceğiz" dedi.

"Erdoğan Beyaz Türk, ben bu ülkenin zencisiyim" diyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Gündüz bedava kek isteyen Erdoğan'a oy versin; İş isteyen aş isteyen bana oy versin' diyerek sözlerini sürdürüyor.

Beyaz güvercinlerin uçurulması ile sonlanan mitingi nasıl bulduğunu sorduğum, İpek adındaki bir katılımcı, İnce'nin konuşmasını çok beğendiğini söylüyor:

"Herkesin bam teline bastı. Her konuşması bizi memnun etti. İnşallah bu coşku sandığa da yansır. Bugün bu mitinge geldim ve oyumu da CHP'ye vereceğim."

Heybet ise Muharrem İnce'nin konuşmasının beklentilerini karşıladığını anlatıyor:

"Demokrasiden söz etti, barışı getirceğini söyledi, iş ve aştan söz etti. Bence konuşması herkesi memnun bırakmıştır. Ben cumhurbaşkanlığında oyumu İnce'ye vereceğim"

Ulaş adındaki genç de daha önce bir başka parti ve adaya yakınlık duymadığını söylüyor.

"16 yıldır içinde bulunduğumuz karamsar günler geride kalacakmış gibi umutlu hissettim.

Konuşmasında kıraathane keklerden değil, bilimle alakalı, ülkenin geleceğiyle, burda yaşayan halkların kardeşliği ile alakalı birçok şey söyledi ve seçimde ona oy vericem"

Eren Kahraman adındaki öğrenci de referandumda "Hayır" oyu kullandığını söylüyor ve cep telefonunu çıkarıp İnce'nin 2014'te kendi ailesiyle çektiği bir fotoğrafı gösteriyor.

"İhtişamdan uzak, halkın arasında, halk çocuğu olarak foto çekmiş. Sizce bu insan mı yoksa saraylarda yaşayan, halktan uzak, halkın dilinden anmayan biri mi tercih edilir?"

İnce burada barış güvercinleri uçurdu, başkaları da uçuruyordu ama o şunu söyledi: 'Edirne, Diyarbakır, Trabzon'da aynı konuşmayı yapacam' dedi. Ben ona güveniyorum. Erdoğan'ın damadı seçmenlerin 'Ay yol yapsak inanacak seçmenlerimiz var' dedi. Bu halkın zekasıyla dalga geçmek demektir. Ben halkın zekasıyla dalga geçen biriyle değil, halkla özdeşlelen birine oy vereceğim, Onu dinlemeden önce Demirtaş'a oy verecektim ama Muharrem Bey'e oyum."

Eren, Muharrem İnce'nin bayrağa, "Türk bayrağı" demesine içerlendiğinin de altını çiziyor:

"Bu bayrak Türkiye Cumhuriyetinin bayrağı. Türk bayrağı dediğinizde Kürdü, Lazı, Çerkezi gücendirmiş olursunuz. Bu hepimizin bayrağı."

Mitinge gelen birçok HDP'li, Muharrem İnce'nin Demirtaş'a dair bir şeyler söylemesini bekliyordu ama bu gerçekleşmedi. Görüştüğüm bazı kişiler, Erdoğan'ın terörist olarak miting meydanlarında yuhalattığı Demirtaş'ın burada çok sık anılmasının İnce'nin kampanyasına zarar verebileceğini inanıyor.

Adının Serdar olduğunu söyleyen üniversite öğrencisi ise İnce'nin mitingin sonunda uçurduğu güvercinler ile "Demirtaş" mesajı verdiği görüşünde.

"Bu meydanda Demirtaş defalarca güvercin uçurdu. Bence İnce bununla hem barış mesajı veriyor hem de Demirtaş'a selam gönderiyor"