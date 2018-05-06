"Muharrem İnce'nin adaylığı Erdoğan'da endişe yarattı; ilk kez gidebileceği korkusunu taşıyor"

Korkusuz yazarı Can Ataklı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da endişe yarattığının sinyallerini aldığını belirtti. Ataklı, Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdiği yazısında ilk kez gidebileceği korkusunu taşıdığını dillendirdiğini yazdı.

"Erdoğan'dan ilk endişe sinyalleri" başlığıyla (6 Mayıs 2018) bir yazı kaleme alan Ataklı Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'den hiç bahsetmemesini önemli bir taktik olarak değerlendirdi. Ataklı şunları yazdı:

Muharrem İnce'nin “çıldırtacak” etki yaptığını söylemek belki çok iddialı olacaktır ancak ilk gözlemlerime göre Erdoğan'da endişe yarattığının sinyallerini aldığımızı belirtebilirim.

AKP Genel Başkanı, İnce'nin adaylığını “temkinli” karşıladı ilk gün.

Akşener'den ise zaten hiç söz etmiyor.

Bu önemli bir taktik.

Erdoğan rakip olarak sadece CHP'yi hedef almak istiyor. Asıl rakip olarak sahaya CHP'yi çekmenin ikinci turda elini rahatlatacağını düşünüyor anladığım kadarıyla.

Ancak artık adaylıkların kesinleşmesiyle birlikte verdiği ilk demeç “ciddi bir endişe ve rahatsızlık” belirten bir üslupta söylenmiş gibi geldi.

Erdoğan diyor ki; “Bunların tek bir amacı, millete söyleyebileceği tek bir projesi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmektir. Diyelim ki bunu başardınız ve yönetimi devraldınız peki siz millete ne vaat ediyorsunuz?”

Bu cümleyle Erdoğan yanılmıyorsam ilk kez “gidebileceği korkusu taşıdığını” dile getiriyor.

Elbette kastettiği bu değildir ama belli ki bilinçaltında bu endişe yatıyor.

Erdoğan daha sonra devam ediyor; “Milletimden rica ediyorum. Muhalefetten birileri karşılarına geçip kendilerinden oy istediklerinde şunu sorsunlar: Siz ülkeye hangi büyük yatırımları yapacaksınız? Yavuz Sultan Selim Köprüsü mü, Marmaray mı, Avrasya Tüneli mi, Kanal İstanbul, 3. havalimanı mı? Ne yapacaksınız onu söyleyin. Biz yapacaklarımızla değil, yaptıklarımızla konuşuyoruz.”

Burada bir meydan okuma var gibi görülüyor değil mi?

Oysa yok. Tam tersine “eyvah” durumu var.

Erdoğan kendince çok önemli inşaat yatırımlarını sıralıyor ve muhalefetin bunların üstüne çıkıp çıkamayacağını sorguluyor.

Muhalefet bu tür inşaat yatırımlarına bel bağlayarak seçim kampanyası yapar mı bilemem, ancak görünen o ki Erdoğan halka yine inşaat hamlelerini kalkınma olarakanlatarak oy isteyecek…

Ekonomide ise yine iyileştirme yerine çeşitli adlar altında para dağıtma yöntemi geçerli olacak.

Erdoğan'ın bu açıklaması ve endişe belirtisi muhalefete ne kadar ışık tutacaktır bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Erdoğan'ın inşaata dayalı şatafatlı yatırımlarına karşı muhalefetin söylemleri toplumun beklentilerini karşılayacak mı?

Muhalefetin Kanal İstanbul gibi absürt projeler üreteceğini sanmıyorum.

Ama en azından AKP projelerini halka maliyetini iyi anlatabilirler örneğin.

Yine geçmediğimiz yollara ödediğimiz paraları anlatacakları gibi “hastalanmasak bile hastalanmış gibi kimi zenginlerin kurduğu hastanelere para akıttığımızı” inandırıcı biçimde dile getirmeliler.

Muhalefet seçim kampanyasında herhalde ekonomiyi ele almak ve en dar gelirlisinden en yüksek gelirlisine kadar herkesin cebine hitap edecek projeler hazırlamak zorunda olduğunu da görüyordur.

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