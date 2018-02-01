"Muharrem İnce'nin aday olamama riski yok"

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, cumartesi günü düzenlenecek olan CHP 36. Olağanüstü Kurultayı'nı yazdı. Bayer, CHP genel başkanlığına aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce için "aday olmama riski yok" dedi. Bayer yazısında, "Tek aday propagandasını kesmek için dün Kemal Kılıçdaroğlu’na giden Muharrem İnce kendisine destek veren yaklaşık 200’e yakın ismi iletti. Kılıçdaroğlu “Divana verirsin diye” dilekçeyi almadı. Yani İnce’nin aday olamama riski yok" ifadelerini kullandı.

Bayer'in "Delegenin üçte ikisi PM adayı" başlığıyla yayımlanan (1 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumartesi günü başlayacak CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun eli bu kez rahat olmayacağa benziyor.

1267 delegeden 800 delege Parti Meclisi için aday. Partiyi ‘güçlendirecek’ proje yokken, delegelerin yarısından fazlasının aday olmak istemesi ilginç bir durum. Buna karşılık CHP Genel Merkezi’nde adeta in cin top oynuyor. Bu durum MYK üyelerinin delege üzerindeki etkisinin olmadığı anlamına geliyor. Anlaşılan bu kurultayda il hatta İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyük ilçe başkanları etkili olacak.



Mevcut MYK üyeleri ‘çifte huzursuzluk’ yaşıyor. Bir yandan ‘delege’ desteğinin zayıflığı, diğer yandan da ‘siyaseti bırakacağım’ diyen Haluk Koç’un, yeniden PM adaylığına soyunması bir yana, PM listesi yazılımını Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hazırlayacak tek isim olduğu kulisleri hareketlendirdi.



Haluk Koç bu kadar etkili mi? Evet, nitekim Özgür Karakoç isimli genel müdürü ve arkadaşlarını büyük kurultay delegesi olarak seçtirerek CHP’de ‘maaşlı delege’ sistemine geçildi esprileri yapıldı.



Ya genel başkan seçimi ne olacak?



Tek aday propagandasını kesmek için dün Kemal Kılıçdaroğlu’na giden Muharrem İnce kendisine destek veren yaklaşık 200’e yakın ismi iletti. Kılıçdaroğlu “Divana verirsin diye” dilekçeyi almadı. Yani İnce’nin aday olamama riski yok.



CHP Tüzüğü ‘iki aşamalı’ bir seçim öngörüyor. 3 Şubat Cumartesi günü genel başkan seçimi yapılacak. 1267 delegenin salt çoğunluğunu, oy kullansın kullanmasın 634 oy alan ilk turda genel başkan olacak. Burada ince bir nokta var. Hemen hemen her seçimde 150 kadar delege oy kullanmıyor.



Bu da adayların ilk turda seçilmesini güçleştiriyor. Geçen seçim Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy ile seçilmişti. Ama şimdiki soru “Bu sefer eski gücü var mı?” Ancak bir milletvekili “Doğu ve Güneydoğu ile sol delegenin kendisine mesafeli durduğunu” söylüyor.



Muharrem İnce’nin önünü açacak olan gayri-memnunlar olacak. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce 470-500 oy aldığı takdirde seçim ikinci tura kalır ve seçilmesi tehlikeye girer. Bu da bir yorum.





