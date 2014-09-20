Muharrem İnce: Siz kimi kandırıyorsunuz

Yalova Milletvekili Muharrem İnce,Bodrum İlçe Başkanlığını ziyaret ederek,bugün serbest bırakılan rehineler için konuştu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Sabah saat 06.00'da televizyonu açtığımızda komediyle güne başladık. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı diyor ki, bir büyük operasyon yapıldı, 49 rehineyi de kurtardık. Ya sizin hırsız olduğunuzu biliyorduk da yalancı olduğunuzu da öğrenmiş olduk. Bu kadar net. Ne operasyonu, kimi kandırıyorsunuz siz? Bir çapsız, bir hırsız, pek çok arsız bir araya gelmiş devleti yönetiyorlar. Bir tiyatro oynuyorsunuz. Sosyal medyada öyle ilginç yorumlar okuyorum ki, 'vekilim hükümeti kutlamayacak mısın?' Neyi kutlayacağım kardeşim? Türkiye'yi rezil etmişsin. Sınırlarını kevgire çevirmişsin. 2 milyon Suriyeli Türkiye'de geziyor. Sanki CHP iktidarında rehineler vardı, AKP geldi sanki bu rehineleri kurtardı. Neyini kutlayacağım memleketi rezil etmişsiniz" dedi.

"Türkiye teröre yardım eden bir ülke konumuna geçti"

İnce, Türkiye'nin 30 yıldır terörle mücadele eden bir ülke olduğunu hatırlatarak, "Böyle bir ortamda 30 yıldır terörle mücadele eden Türkiye, ne yazık ki dış dünyada artık, teröre yardım eden bir ülke konumuna geçti. Artık IŞİD'e, diğer terör örgütlerine silah, malzeme veren, lojistik destek sağlayan, onları hastanelerde tedavi eden bir ülke olduk. Terörist tedavisi için özel kanun çıkardılar. Bütün bunlar hepimizin gözünün önünde oluyor. Kuveyt Büyükelçisi posta koyuyor Türkiye Cumhuriyeti'ne. CHP'li milletvekillerini kamplara almadılar, TIR'ları aratmadılar, böyle bir noktada Türkiye'de şimdi rehinelerimizin kurtarılmasına tabii ki seviniyoruz. Buna bir itirazımız yok. Ama orada rehin olan 49 vatandaşımız değildi aslında, 76 milyon Türkiye idi. Böyle bir noktada bir genel seçim yaşayacağız şimdi. Başarılı olmaya mecburuz" dedi

"Başkanlık sistemi Türkiye'ye gelmemeli"

İnce, başkanlık sisteminin Türkiye'de uygulanmaması için ülkeyi karış karış gezdiğini belirterek, "Türkiye'yi karış karış dolaşıyorum. 2015 Haziran'ında CHP başarılı olamazsa bu diktatör, başkan olur bu ülkeye. Bu başkanlık sisteminin gelmemesi lazım. Bu Türkiye'nin sonu olur. Oyumuzu attırmalıyız, mecliste 367 ya da 330'u bulmamalı AKP. Yani anayasa değişikliği gündeme gelmemeli, Başkanlık sistemine Türkiye geçmemelidir. Aylardır Türkiye'yi gezerek bunu anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Çünkü bu ülkenin tepesinde oturan kişi, kinle devlet yönetiyor. Cumhuriyet tarihinde bir ilktir bu, kindar bir Cumhurbaşkanımız var. Mezhep ve etnik köken ayrışmasını körükleyen bir Cumhurbaşkanı var. Bütünleşmeden değil, ayrışmadan yana olan, demokrasiden değil tek adamlıktan yana olan bir zihniyet var. Yargı adalet dağıtmıyor Türkiye'de, medya özgür değil, sivil toplum suskun, sokakta şiddet yaygınlaşıyor, eğitim çöktü, çocuklarımızı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan korumamız gerekiyor. Vali devletin valisi değil, savcı cumhuriyetin savcısı değil, okul müdürü devletin değil, AKP'nin militanı. Böyle bir noktada ülkemizin geleceğinden kuşku duyuyorum" diye konuştu.

"Müslümanlığı onlardan öğrenecek değiliz"

Muharrem İnce, "Dünyada dinsiz bir milletin kalkındığı görülmemiştir, ama din eğitimi ile kalkınan bir ülke de görülmemiştir. Kalkınmanın yolu din eğitimi değildir. Kalkınmanın yolu, fizik, kimya, biyoloji, matemaktik, tıp, mühendisliktir. Bunlar bu dini nerede öğrendiler, sözünde durmayan, yalan söyleyen, hırsızlık yapan, mezhep üzerinden bölücülük yapan, oruçluyken bile öfke kusan, iftar sofralarını iftira sofrasına dönüştüren bunlar, bağış ve rüşveti zekat yerine dönüştüren, aile boyu hırsızlık yapan bunlar, hangi hoca öğretmiş bunlara dini? Böyle bir din yok. Bizim bunlardan Müslümanlık öğrenecek halimiz yok" dedi.

Muharrem İnce AKP'nin özetini yaptığını belirterek, "AKP'liye kıyak, göstericiye dayak, bürokrata kızak, Cumhuriyet'e tuzak, dürüstlükten ırak, ey Tayyip Erdoğan milletin yakasını bırak" sözleri ile konuşmasını tamamladı. Genlik kolları üyesi bir genç, İnce'ye Atatürk'ün fotoğrafını hediye etti.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından, partililerle görüştü. İnce, Bodrum'dan sonra Milas ve Marmaris'te de partililerle görüşecek.