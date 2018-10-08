Muharrem İnce'den Tayyip Erdoğan'a: İsmet Paşa'nın tırnağının paresi olamaz!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün fotoğrafı üzerinden yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. İnce, "İsmet Paşa'nın tırnağının paresi olamaz! Çarpıtma, yalan ve fotomontaj bu zor günlerde Erdoğan'ı kurtarmaz aksine rezil eder" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün elinde Amerikan bayrağı bulunan fotoğrafını göstererek, "Elinde Türk bayrağı yok, ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün ne olsun" sözlerine bir yanıt da Muharrem İnce’den geldi.

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İnce, sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

“Tarihi 'keşke Yunan galip gelseydi' diyenlerden öğrenen Tayyip Erdoğan Garp Cephesi Kumandanı, Milli Mücedele ve Lozan Kahramanı İsmet Paşa'nın tırnağının paresi olamaz! Çarpıtma, yalan ve fotomontaj bu zor günlerde Erdoğan'ı kurtarmaz aksine rezil eder.”

İnce’nin daha sonraki paylaşımı şöyle oldu;

“Tarihin en ciddi krizini yaşadığımız günlerde ekonomiden, üretimden, işsizlikten, enflasyondan, hayat pahalılığından, iflas eden, konkordato ilan eden şirketlerden, yanan, kapanan fabrikalardan konuşamıyor, sıkıntılarımıza çözüm bulamıyor, bulamadıkça yalana, montaja başvuruyor.”