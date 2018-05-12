Muharrem İnce'den Roboski tepkisi: O emri kimin verdiğini bulmayacağımı mı sanıyorsunuz?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Roboski’de 34 köylünün savaş uçakları ile bombalanarak öldürülmesine ilişkin olarak, “12 yaşında bombalarla vurulmuş Kürt çocuklarına kaçakçı dediniz. Cumhurbaşkanı olunca o bombayı atma emrini kimin verdiğini bulamayacağımı mı sanıyorsunuz?” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Halk TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında konuştu. Programın yapıldığı Antalya Muratpaşa Kent Meydanı tıklım tıklım doldu, programı alanda toplanan yaklaşık 20 bin kişi izledi.

"Yuhalatmayacaksın"

İstanbul’da Gezi Direnişi sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesini Erdoğan’ın yuhalatmasını hatırlatan Muharrem İnce “15 yaşında toprağa girmiş çocuğun annesini Alevi diye yuhalatmayacaksın” ifadelerini kullandı.

Hakkâri’nin kendisini çok etkilediğini belirten İnce, “Şehir turu yaparken el sallamalarına baktım. Yalova’da miting yaptık 10 kişi el sallamadı. Hakkâri’de herkes bana el salladı. Bir de bana şunu dediler: Bugün Rize’de yaşayanların söylediği şey şu; 1977’de Ecevit havası hissediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı olarak, pislik, tezek gibi şeylerin konuşulmasını istemediğini söyleyen İnce, “Gelsinler projelerimizi konuşalım. Adama şunu söylerler: Testinin içinde ne varsa ağzından o çıkar” diye konuştu.

Atanamayan öğretmenler ile ilgili de konuşan İnce, “350 bin atanamayan öğretmen var. Hâlâ daha birleştirilmiş sınıflar var Türkiye’de. Sabahçı-öğlenci öğrenciler var. Öğretmenlerimiz işsiz, öğrencilerimiz öğretmensiz. Türkiye eğitimini halletmeden hiçbir şeyi halledemez. Terörü bitiremez, fakirleşir” dedi.

İnce cumhurbaşkanı olması halinde bir öğretmen cumhurbaşkanı olarak sözleşmeli öğretmenliğin ve performans değerlendirmesinin kaldırılacağını kaydetti, “24 Haziran’da meslektaşlarım bir performans değerlendirmesi yapsın” dedi.