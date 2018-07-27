Muharrem İnce'den Papaz Brunson yorumu: Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük

T24 Haber Merkezi

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Papaz Andrew Brunson’ın cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınmasının ardından başlayan ABD-Türkiye kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Papaz Brunson’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in açıklamalarının ardından eve çıktığını savunan İnce, Alman vatandaşı Deniz Yücel’in Berlin’in savunma sanayisine dair ikili anlaşmaların yenilenmeyeceği ‘tehdidinin’ ardından tahliye edilmesini hatırlatarak, “Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük” dedi.

“Başkan Yardımcısının açıklamasından sonra Rahip Brunson eve çıkarılabiliyorsa, Başkanın açıklamasıyla da serbest bırakılabilir, kendi evine gönderilebilir” yorumunda bulunan İnce, dünya genelinde Türkiye’deki yargının kurumsallığına ve bağımsızlığına inanan kimsenin kalmadığını savundu. İnce, “Diğer ülkelerin liderleri, yargılanan vatandaşlarını Erdoğan'la pazarlık yaparak kurtarabileceklerini gayet iyi biliyorlar” ifadesini kullandı.

"ABD'nin tehdit ettiği bir ülke haline gelmiş olmamız bizleri şaşırtmamalı"

Muharrem İnce'nin kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamaların tamamı şöyle:

"Öncesinde Başkan Yardımcısı Pence, bugün ise Başkan Trump’ın Rahip Brunson üzerinden yaptırımla tehdit ettiği bir ülke haline gelmiş olmamız bizleri şaşırtmamalı.

"Başkan Yardımcısının açıklamasından sonra Rahip Brunson eve çıkarılabiliyorsa, Başkanın açıklamasıyla da serbest bırakılabilir, kendi evine gönderilebilir. Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük.

"Tek adam yönetimine sahip devletler, hizaya getirilecek devletler olmuşlardır"

"Artık Dünyada yargımızın kurumsallığına ve bağımsızlığına inanan kalmadı. Diğer ülkelerin liderleri, yargılanan vatandaşlarını Erdoğan'la pazarlık yaparak kurtarabileceklerini gayet iyi biliyorlar.

"Çünkü karşılarında kurumlarıyla, değerleriyle, gelenekleriyle Türkiye Cumhuriyeti devleti yok. Devleti kendisi haline getirmiş bir kişi var ve onlar o kişiyle nasıl pazarlık yapacaklarını iyi biliyorlar ve kendi çıkarları için gerekeni yapıyorlar.

"Tarih göstermektedir ki tek adam yönetimine sahip devletler, büyük devletler açısından tek adamın tehdit edilmesiyle, gerektiğinde müdahale edilmesiyle hizaya getirilecek devletler olmuşlardır.

"Kabul edilebilir bir durum değil"

Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki Deniz Yücel olayında Almanya ve Rahip Brunson örneğinde ABD tarafından bu kategoriye sokulmuş durumdadır. Bizim açımızdan bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye, ancak içeride demokrasisini güçlendirerek, gerçek hukuk devleti olarak bu tehditleri aşabilir."