Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme hakkında açıklama

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'den aday gösterilen Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebine ilişkin olarak, "Ben partinin Cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçimler yaklaşmış. Sayın Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olama." dedi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Altıok'un ailesinin yanı sıra Muharrem İnce, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl ve Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı.



Cenaze namazına katılan Muharrem İnce, camiden ayrılışı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebine ilişkin olarak, "Ben partinin Cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçimler yaklaşmış. Sayın Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili soruyu da yanıtlayan İnce, "Ben kendi kişisel derdimin peşinde değilim. Ben ülkenin, partinin peşindeyim. Onların başarılı olması için uğraşıyorum, derdimiz bu." yanıtını verdi.