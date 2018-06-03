Muharrem İnce'den Hüsamettin Cindoruk'a ziyaret

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u Nişantaşı'ndaki evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında İnce, devlet arşivlerinden alınmış, Yassıada Mahkemeleri'nde yapılan savunmaya ilişkin bir belgeyi Cindoruk çiftine hediye etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce beraberinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Milletvekili Fikri Sağlar ve Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ile saat 10:00'da Cindoruk'un evinin bulunduğu sokağa geldi.

İnce ve beraberindekileri Ekonomiden sorumlu Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez karşıladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Muharrem İnce , devlet arşivlerinden alınmış,Yassıada Mahkemelerinde yapılan savunmaya ilişkin bir belgeyi Cindoruk çiftine hediye etti. Ziyaretin ardından İnce ve Cindoruk, basına ortak bir açıklama yaptı.