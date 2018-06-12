Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Sen istihbaratına görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün Diyarbakır'da düzenlediği mitingi için "İstihbarattan aldığım bilgiye göre İnce'nin Diyarbakır mitingine katılanların neredeyse tamamı HDP'li" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

"Bu devletin istihbaratı ne zamandan beri miting alanlarını kontrol ediyor. Sen bu devletin istihbaratına görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar" ifadelerini kullanan İnce, "İstahbarat Sen kim istihbarat kim, sen darbeyi eniştenden öğrendin. Sen o MİT'in başındaki adamı değiştir bence sana yalan söylüyor. Diyarbakır'da meydanda AK Partili kardeşlerim var" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Muğla'da konuşuyor. İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Şu ana kadar 86 miting içinde Muğla, bir numara oldu. Daha 35 civarında mitig oldu. Bi kere büyük İstanbul mitingi var, seçimin son günü.

Benim rakibimde para çok örtülü ödenek, hazineni imkanları. Sizin yatırdığı paralarla yetişiyorum Muğla'ya. Yarı yolda benzin bitmesin biraz daha ateşleyin.

Ben barış diyorum, huzur diyorum bi de kavga eden adam var.Bugün demiş ki istihbarata sordum, Diyarbakır'da Muharrem İnce'nin mitingine gidenler HDP'liydi" demiş.

Bu devletin istihbaratı ne zamandan beri miting alanlarını kontrol ediyor. Sen bu devletin istihbaratına görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar.

İstahbarat Sen kim istihbarat kim, sen darbeyi eniştenden öğrendin. Sen o MİT'in başındaki adamı değiştir bence sana yalan söylüyor. Diyarbakır'da meydanda AK Partili kardeşlerim var. Yazıklar olsun o MİT'in başındaki sana böyle bir bilgi verdiyse. Siz bu işle mi uğraşıyorsunuz? PKK kol geziyor bu memlekette, IŞİD kol geziyor, FETÖ'cüler kol geziyor. Siz Muharrem İnce 'nin mitingleri ile mi uğraşıyorsunuz? Uzaydan bakın da bir sayın. 100 bin kişi mi, 150 bin kişi mi? Sayın.

Muğla'da Turgut Özal bir yazlık yaptı. Kıyamet koptu Türkiye'de. Şimdi bu onu yıktı. 50 bin ağaç kesti. Bir de duvar ördü. Gelir gelmez bir o duvarı yıkacağım. İki o 50 bin ağacı yeniden ekeceğim. Üç sarayı yıkmam onu da engellilere vereceğim.

Eğer Erdoğan yalan söylemezse, eski cumhurbaşkanlarına da kışın bir hafta verebilirim.

Ne diyor "Bay muharrem, bay Muharrem" 24 Haziran'dan sana millet "bay bay Recep" diyecek.



'Bana bak' diyor. Sana hazine, darphane, örtülü ödenek, devlet bakıyor! Sana ne bakayım! Ben millete bakarım...



Recep Erdoğan yüreğin varsa, bilgin varsa çık karşıma ekonomi tartışalım. Karşıma çık, karşıma...



Türkiye karar verecek ya fizikçiyi seçecek, ya kekçiyi. Projeye bak projeye! Stat, park, kıraathane yapacak. Sanki belediye başkanı.



'Çalma ha projeyi' diyor, al senin olsun! O kıraathanede kekleri bile tek merkezden bi yandaşa sattırabilir. 'Ustayım' diyordu meğerse kek ustasıymış.

Bedava kek isteyenler Erdoğan'a oy versin, iş isteyenler bana oy versin.



Benim ne olduğum belli: Ben Atatürkçü, cumhuriyetçi, yurtsever bir fizik öğretmeniyimm.

Kimi ziyaret edeceğimi sana mı soracağım? Bu memleket için seni bile ziyaret ettim, sana bile katlandım.

YSK üyeleri uyarıyorum, görevinizi düzgün yapın, Türkiye'nin bütün sokaklarına fotoğrafınızı asarım, sokağa çıkamazsınız!