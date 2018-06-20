Muharrem İnce'den Erdoğan'a fotoğraflı cevap: Yine çuvalladın!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine "Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmeye korkuyor" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a Twitter'da cevap verdi. 2016 yılında Halisdemir'in mezarını ziyaret ederken çekilen fotoğrafları paylaşan İnce, " Erdoğan ben senin gibi şehide kelle diyenlerden değilim. Recep Yine çuvalladın!" dedi.

Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci askerlere direndiği sırada hayatını kaybeden, Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmediğini söyledi. Erdoğan, İnce'nin Pensilvanya'dan "korktuğunu" ileri sürdü.