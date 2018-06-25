Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimlerde bir kez daha seçilmesinin ardından tebrik telefonlarını kabul ediyor.

Erdoğan'ın rakipleri, CHP'nin adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nı arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan yüzde 52,55, Muharrem İnce yüzde 30,67, kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden sürdüren Selahattin Demirtaş yüzde 8,36, Meral Akşener yüzde 7,33, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,989, Doğu Perinçek 0,20 oranında oy aldı.