Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat davası

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan hakkında ''iftira ve hakaret'' iddiasıyla 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Muharrem İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Cumhurbaşkanı sıfatını taşımakla birlikte tarafsızlığını tartışmasız bir şekilde yitiren ve teselsülen vekil eden Sayın Muharrem İNCE’ye hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren davalı aleyhine Kayseri Mitinginde yapmış olduğu 08.07.2018 tarihli konuşma ile vekil edene açıkça hakaret etmiştir.

Davalı Recep Tayyip Erdoğan , müvekkil hakkında; Bay Muharrem sen bu seçimlerden birinci çıkmazsan bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim Bakalım.. Sen bırakmazsın. Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz, “PENSİLVANYA” şeklinde ağır ifadelerde bulunmuştur.

Ülkemizde, 15 Temmuz ve sonrası yaşanılan acı süreç itibari ile“SEN TALİMATI PENSİLVANYADAN ALIYORSUN”tanımlama ve yakıştırması Dünya’daki tüm yargı sistemlerinde hakaret kapsamında görülecektir.



Belirttiğimiz nedenlere binaen, davacı müvekkilim, ifade özgürlüğüne verdiği önemden dolayı şu ana kadar dava açılmaması yönünde hareket etmişse de, bu kez söylenen ifadelerin, iftira niteliğinde, ağır hakaret ve ifadeler barındırması nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde, 100 bin Türk Liralık tazminat davası ve yapılan haksız saldırının tesbiti ile mahkeme kararının en yüksek trajlı 5 gazetede yayımlanması ve Cezai işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edilmiştir."