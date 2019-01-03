Muharrem İnce'den Binali Yıldırım'a: TBMM Başkanlığı'ndan istifa et, İn Ali!

CHP'li Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın Anayasa'ya göre istifa etmesi gerekirken istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı'na aday olmasını sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. İnce Yıldırım'a "TBMM Başkanlığı’ndan İstifa et, İn Ali!" diye seslendi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Binali Yıldırım'ın istifa etmemeden İBB adayı olmasını eleştirdi. İnce, paylaşımında "Tayyip Erdoğan İn deyince Başbakanlık’tan iniyorsun. Anayasa’ya uymayan fiili durumlar ortaya çıkarma, TBMM Başkanlığı’ndan İstifa et, İn Ali" ifadelrinin kullandı.

İşte İnce'nin o paylaşımları: