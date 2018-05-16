Muharrem İnce'den Barış Atay tepkisi; demokrasi iddiasındaki bir ülkeye yakışmıyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tiyatro sanatçısı Barış Atay'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasını tepki gösterdi. İnce, "İnsanların tweet attılar diye atar topar gözaltına alınmaları, demokrasi iddiasındaki bir ülkeye yakışmıyor" dedi.

Atay'ın gözaltın alınmasına ilişkin www.cumhuriyet.com.tr’ye açıklama yapan İnce, insanların fikirlerini beyan ettiği için gözaltına alınmasını doğru bulmadığını belirterek “Öncelikle Barış Atay’ın gözaltına alınması yanlış onu söyleyeyim. Bu ülkede herkes özgürce görüşlerini dile getirebilmeli. İnsanların tweet attılar diye atar topar gözaltına alınmaları, demokrasi iddiasındaki bir ülkeye yakışmıyor" dedi.

Kendisinin Atay gibi düşünmediğini ve “Devri sabık yaratmayacağım” diyen İnce, "Bu ülke siyasetçilerin birbirine yönelik ’Seni Yüce Divan’a göndereceğim’ tehditleriyle çok zaman kaybetti. Ben siyasetçiyim. Yapmam gereken mevcut siyasetçileri tehdit etmek değil, adil bir yargı düzeni kurmaktır. O yargı gerekirse eskiden görev yapanların, gerekirse de beni yargılar..” değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Barış Atay, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atay'ın bu mesajı medya sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Hükümete yakın medya organlarında da Atay, bu mesajı sonrası hedef gösterilmişti.