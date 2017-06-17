Muharrem İnce'den Bahçeli'ye: Haddini bil

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Adalet Yürüyüşü" ile ilgili "Merak ediyorum ki, İstanbul’dan karşı bir yürüyüş başlarsa karşılaşma ve buluşma noktası neresi ve nasıl olacaktır? Ankara’dan İstanbul’a yaya olarak seyahat edenlere anca gidersiniz demek yerine,yangına ve kargaşaya hizmet ediyorsunuz demek zorunluluktur. CHP’lilere sesleniyorum;aklınızı başınıza alın, muhtemel ve kestirilemeyen hadiseler patlak verirse,altından ne sizler ne de ülkemiz kalkar!" şeklinde yorum yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sert sözlerle eleştirdi.

Yalova'da, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde, milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili konuşan İnce, “Bu yürüyüşün hedefine ulaşacağına inanıyorum. Doğru bir iş yapılmıştır. Destekliyoruz bizde. Yalnız Bahçeli’ye bir çift sözüm var. Sana mı kaldı cevap vermek. Otur oturduğun yerde. Haddini bil." dedi.

Türkiye’nin bu durumdan çıkması için önerilerde de bulunan İnce, şöyle devam etti:



“Birincisi; hukuk devleti. Yargıya güvenin yeniden kurulması. Mahkeme karşısında herkesin eşit, adil olması. İkinci ayak; kamuda liyakat. Nitelikli bir devlet yönetimi. Devlet yönetiminde işe girerken ya da işte yükselirken devlet senin dininle, dilinle, ırkınla, mezhebinle, siyasi görüşünle, cinsiyetinle hiçbir şeyinle ilgilenmemesi lazım. Bunu kurmamız lazım. Devletin etnisite, inançlar, cinsiyet karşısında kör olmasını sağlamamız lazım. Devlet bunu görmeyecek. Devlet bununla ilgilenmeyecek. İkinci ayağı bunun olması lazım. Üçüncü ayağı hesap verebilen bir devlet olmalı. Şeffaf, hesap verebilen.”



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamaları da eleştiren İnce, şunları ekledi:



“Bu yürüyüşün hedefine ulaşacağına inanıyorum. Doğru bir iş yapılmıştır. Destekliyoruz bizde partili olarak, partinin üyesi olarak, milletvekili olarak. Yalnız Bahçeli’ye bir çift sözüm var. 'Sen sarayın sözcüsü müsün?' Sana mı kaldı cevap vermek. Otur oturduğun yerde. Haddini bil. Bırak saraya, yargıya talimat verenler konuşsun. Sana mı kaldı bunları konuşmak. 'AK Partinin sözcüsü müsün sen'. Yeter ya. Yani sayın genel başkan kibarlığından ‘Bir gün Bahçeli’ye de hukuk lazım olabilir’ demiş ama ben bu sefere mahsus daha bir şey demeyeyim ama bir dahakine haddini bildiren en kötü cevabı vereceğimden kuşkusu olmasın. Milletvekilimiz hapse atılmış, partinin genel başkanı bir eylem koyuyor, örgüt bir eylem koyuyor. Bahçeli cevap veriyor. 'Sana mı kalmış?'”