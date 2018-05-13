Muharrem İnce'den Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım ziyareti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anneler Günü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir\'in Karşıyaka ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün annesi Zübeyde Hanım\'ın anıt mezarını ziyaret edip, dua etti.

Muharrem İnce, Manisa programı öncesi İzmir\'e gelerek, Anneler Günü\'nde Mustafa Kemal Atatürk\'ün annesi Zübeyde Hanım\'ın anıt mezarını ziyaret etti. Seçim otobüsüyle Karşıyaka\'ya gelen İnce\'ye ilçe sakinleri büyük ilgi gösterdi. \'Cumhurbaşkanı Muharrem İnce\' sloganıyla karşılanan İnce ile fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi. Muharrem İnce\'ye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik ederken, ziyarete Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, çok sayıda partili ve İzmirli katıldı.

Anneler Günü\'nde annesini telefonla aradığını belirten Muharrem İnce, şunları söyledi:

\"Ne diyordu Neşet Ertaş? \'Biz insanız, kadın ise insanoğlu\'. Ben de bugün Yalova\'da olamadım. Anamın gününü telefonla kutladım. Şimdi kurucumuz, kurtarıcımız, hepimizin anası Zübeyde Anamızın huzuruna gelip, onun gününü kutlamak, Fatiha okumak istedim. İzmirli anaların da gününü kutlarım. Benim için kusura bakmayın, hayatımda hiçbir şeyi yapmacık yapamam, içimden geldiği gibi doğal davranırım. Ben 54 yaşındayım, hiç \'anne\' demedim. Ben \'ana\' derim. Köyde bize öyle öğrettiler. Ben bunu hiç değiştirmedim, değiştirmeye de çalışmadım, değiştirmeyeceğim de. Ben \'ana\' deyince \'anne\' dediğimi anlayın. Benim oğlum, kız kardeşim \'anne\' diyor, erkek kardeşlerim de \'ana\' diyor. Biz bize ne öğrettilerse orada kaldık. Ama \'helva\' demesini de \'halva\' demesini de biliriz. Bu ülkenin evlatlarının güzel yaşaması için önümüzde bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Ben bu süreçte iki gruba çok güveniyorum. Kadınlar ve gençler. Bunu başaracağız. Arkadaşlarım önümüzdeki günlerde büyük bir İzmir mitingi düzenleyeceğiz, orada görüşmek üzere.\"

Muharrem İnce, konuşmasının ardından Zübeyde Hanım\'ın anıt mezarına çelenk bıraktı ve dua etti. Ziyaret sonrası İnce, Manisa programı için Karşıyaka\'dan seçim otobüsüyle ayrıldı.

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