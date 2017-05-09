Muharrem İnce: Yeterli imzayı bulursam genel başkan adayı olacağım

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin genel başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan İnce, yeterli imza toplayabilmesi halinde CHP Genel Başkanlığı’na aday olacağını söyledi.

İnce, olağanüstü kurultay için imza toplamadığını partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun buna yetkisi olduğunu hatırlatırken “Bunu yapacağını düşünüyorum” dedi.

“Dünyayı dar ederim…”

İnce, Kılıçdaroğlu’nun “Saray düğmeye bastı, bazı milletvekili arkadaşlarımız da buna alet oldu” açıklamalarına sert yanıt vermişti.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saray düzenine muhalefet edersen dış mihrakların, basiretsiz CHP yönetimine muhalefet edersen sarayın adamısın! Alayınıza Hayır!Bana Sarayın talimatıyla hareket ediyorsun diyen kişinin alnını karışlarım, dünyayı dar ederim, basiretsizliğinizi iftirayla kapatamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Olağanüstü kurultay için ne gerekiyor?

CHP Tüzüğü'ne göre, üst yönetimin kararıyla ya da kurultay delege tam sayısının beşte birinin imzasıyla olağanüstü kurultay toplanabiliyor. Kurultayın seçimli olması içinse, son kurultay göz önüne alındığında, 1275 delegenin 650'sinin imzası gerekiyor.

Olağanüstü kurultay isteğinin usulüne uygun olarak parti yönetimine ulaştırılmasından başlayarak, en geç 45 gün içinde, yetkili yönetim birimince kongre toplanması ve bu toplantının da 15 gün önce usulüne uygun olarak duyurulması gerekiyor.

Tüzüğün 15’incimaddesi şöyle:

"Parti Meclisinin kararı veya kurultay üyelerinin tam sayısının en az beşte birinin onbeş (15) günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvurular üzerine Kurultay, Genel Başkanca olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel Başkan da gerekli 15 gördüğünde, Kurultayı olağanüstü toplantıya çağırır. Birden fazla çağrının bulunması halinde, Genel Başkan bu çağrıları birleştirebilir. Birleştirilerek yapılan olağanüstü kurultay çağrısının gündeminde, her çağrının gündemi ayrı ayrı yer alır ve ayrı ayrı oylanır. Olağanüstü kurultayın gündemi isteyenlerce düzenlenir. Olağanüstü kurultayın yalnız gündemdeki konular görüşülür. Seçim yapılamaz. Ancak, Genel Başkan gündeme seçim maddesi koyabilir. Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyeleri sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise, gündeme güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir. Olağanüstü kurultay en az 15 gün önce ilgililere duyurulmak koşulu ile en geç 45 gün içinde yapılır"

2014'te toplanmıştı

CHP'de son olağanüstü kurultay, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 5 Eylül 2014'te toplanmıştı. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu 944, Muharrem İnce 177 imzayla Genel Başkan adayı olmuş; oylama sonucunda Kılıçdaroğlu'na 740, İnce'ye ise 415 oy çıkmıştı.

CHP'nin, 35. Olağan Kurultayı da 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde yapılmış, kurultayın ilk gününde genel başkan seçilmiş, ikinci gününde ise PM üyeleri belirlenmişti. Kurultayda tek aday olan Kılıçdaroğlu, 990 geçerli oyun tamamını alarak yeniden partinin genel başkanı olmuştu.

Genel başkan adaylığı için yola koyulan İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise adaylık için gerekli delege imzasına ulaşamamıştı.