Muharrem İnce, yerel seçim gezilerine başladı

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimleri öncesi tüm ülkeyi karış karış gezeceğini açıkladı ve gezilere başladı. İnce, seçimlerden sonra da 81 ile 'teşekkür ziyareti'nde bulunacağını açıklamış ancak bir tek Erzurum'a gitmişti.

Eski milletvekili İnce, ön seçim yapılması halinde İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştı. Ancak partisinden şimdiye kadar böyle bir teklif gitmedi.

"Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız"

'Seçim çalışmalarına' Bursa'nın Orhangazi ilçesinden başlayan İnce, "Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız, ben de şimdi arkadaşlarımı seçtirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi. İnce, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ise şunları söyledi:

"Başından beri söylediğim lafın arkasındayım. 16 yıldır iktidar olan bu partiye bir alternatif olmak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi, kendi örgütüne güvenmelidir, üyelerine güvenmelidir. İstanbul'da 259 bin üyemiz var. 259 bin kişi yanlış yapamaz. Ben hep söyledim, sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun. Ben bu lafımın arkasındayım. Kamuoyunda araştırmalar yapıyorlar genel merkez, yöneticiler. Onların iyi niyetine güvenmek zorundayız. Çünkü partiyi yönetenler partinin tapusunu almaz. İki yıllığına yönetme yetkisini alırlar. Bunun sonra hesabı da var tabii. Yönetenler hesap da verecekler. Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil, çalışma zamanı" dedi.

"Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız..."

Yerel seçimler için Türkiye'yi karış karış gezeceğini ifade eden İnce, "Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız, ben de şimdi arkadaşlarımı seçtirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. İnce, partisine yönelik sorulara ise "Parti içi tartışmalara girmeyeceğim" diyerek cevap verdi.