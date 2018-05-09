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Muharrem İnce yarım saat konuştu; CNN Türk üç kez yayını kesti

Muharrem İnce, Edirne'de konuştu

09 Mayıs 2018 19:15

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne'de miting düzenledi. Geçtiğimiz günlerde iktidara yakınlığıyla bilinen Demirören Holding'e satılan CNN Türk, miting canlı yayınını İnce'nin İstanbul Boğazı'ndaki 1. Köprü'nün Süleyman Demirel, 2. Köprü'nün Turgut Özal, 3. Köprü'nün de Tayyip Erdoğan  dönemlerinde yapıldığını hatılatarak, "4. Köprü'yü de Muharrem İnce yapar, ne olacak" dediği sırada kesti.

İnce'nin konuşmasını yaklaşık iki dakika canlı yayınladıktan sonra canlı yayından çıkan CNN Türk, birkaç dakika sonra tekrar yayına girdi. İnce'nin "Dünya beşten büyüktür. Doğru. Türkiye de senden büyüktür" sözlerinin ardından yayın yine kesildi. 

Bir süre sonra mitingi tekrar canlı vermeye başlayan CNN Türk,  daha sonra İnce'nin konuşması bitmeden reklam arasına girdi ve yayını sonlandırdı. CNN Türk, yaklaşık yarım saat konuşan İnce'nin konuşmasını 3 kez kesti.

 

 

 

 

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