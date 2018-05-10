Muharrem İnce yanıtladı; cumhurbaşkanı seçilirse Erdoğan yargılanacak mı?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Bizim derdimiz devri sabık yaratmak, intikam almak değil. Biz bağımsız bir yargı tesis ediyoruz. Bu bağımsız yargı Erdoğan’ı da yargılamak isterse yargılar, beni de yargılamak isterse yargılar, o yargının işi” dedi.

İnce, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’la görüşmesinin ardından Cumhuriyet’e konuştu.

Metal paslanması

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP iktidarının metal yorgunluğu değil, metal paslanması yaşadığını söyledi. İnce, “Metal paslanmış artık. Bu dikiş tutmaz. Türkiye’nin yeni bir anlayışa, yeni bir isme, yeni bir bakış açısına, demokrasiye, hukuk devletine, özgürlüklere kavuşması lazım” dedi.

Dert intikam değil

Erdoğan’ın telaş içinde olduğunu belirten İnce, “Bence hiç telaşa gerek yok. Bizim derdimiz devri sabık yaratmak, intikam almak değil. Biz bağımsız bir yargı tesis ediyoruz. Bu bağımsız yargı Erdoğan’ı da yargılamak isterse yargılar, beni de yargılamak isterse yargılar, o yargının işi” diye konuştu.

Devri sabık nedir?

1950’lerle birlikte siyaset terminolojisine giren bir ifade. 1950’lerde sıklıkla dile gelmeye başlamasının nedeni, Türkiye’de 1946’da başlayan çok partili düzenin 1950’de bir iktidar değişikliğine sahne olmasıyla ilgilidir. 1950’de Demokrat Parti, iktidarı CHP’den seçimlerle devraldıktan sonra tek parti dönemini kastederek “devri sabık yaratmayacağız” dediğinde bu, siyaset sahnesinde “geçmişe bir sünger çekeceğiz” şeklinde yorumlanmıştı.