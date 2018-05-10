T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muharrem İnce yanıtladı; cumhurbaşkanı seçilirse Erdoğan yargılanacak mı?

İnce dün Demirtaş'ı ziyaret etti

10 Mayıs 2018 11:09

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Bizim derdimiz devri sabık yaratmak, intikam almak değil. Biz bağımsız bir yargı tesis ediyoruz. Bu bağımsız yargı Erdoğan’ı da yargılamak isterse yargılar, beni de yargılamak isterse yargılar, o yargının işi” dedi.

İnce, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’la görüşmesinin ardından Cumhuriyet’e konuştu.

Metal paslanması

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP iktidarının metal yorgunluğu değil, metal paslanması yaşadığını söyledi. İnce, “Metal paslanmış artık. Bu dikiş tutmaz. Türkiye’nin yeni bir anlayışa, yeni bir isme, yeni bir bakış açısına, demokrasiye, hukuk devletine, özgürlüklere kavuşması lazım” dedi.

Dert intikam değil

Erdoğan’ın telaş içinde olduğunu belirten İnce, “Bence hiç telaşa gerek yok. Bizim derdimiz devri sabık yaratmak, intikam almak değil. Biz bağımsız bir yargı tesis ediyoruz. Bu bağımsız yargı Erdoğan’ı da yargılamak isterse yargılar, beni de yargılamak isterse yargılar, o yargının işi” diye konuştu.

Devri sabık nedir?

1950’lerle birlikte siyaset terminolojisine giren bir ifade. 1950’lerde sıklıkla dile gelmeye başlamasının nedeni, Türkiye’de 1946’da başlayan çok partili düzenin 1950’de bir iktidar değişikliğine sahne olmasıyla ilgilidir. 1950’de Demokrat Parti, iktidarı CHP’den seçimlerle devraldıktan sonra tek parti dönemini kastederek “devri sabık yaratmayacağız” dediğinde bu, siyaset sahnesinde “geçmişe bir sünger çekeceğiz” şeklinde yorumlanmıştı.

ETİKETLER

muharrem inceerdoğanyargılama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24