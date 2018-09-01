Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu düğünde bir araya geldi

Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem ve Mine'nin düğün törenine geldi.

Güney Kore'de "Siyasette Kayırmacılık" üzerine doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, geçen yıl Türkiye'ye dönerek 2009'dan bu yana birlikte olduğu Mine Alşan'la evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Çift, geçen yıl nisan ayında Mine Alşan'ın memleketi Trabzon'da sade bir törenle aile arasında nişanlanmıştı.

Nişan sonrası vatani görevi için Sivas'a giden Kerem Kılıçdaroğlu, Temeltepe Askeri Kışlası'nda kısa dönem askerlik yaptı.

Kurban Bayramı sonrasına bırakılan düğünün 1 Eylül'de yapılması kararlaştırılmıştı.

İnce de düğünde

Ankara İncek'te bulunan La Rossa Wedding'de gerçekleşen düğün için sade bir davetiye bastıran çift, çiçek göndermek isteyen misafirlerden çiçek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunmalarını istedi.

ODTÜ'de ders veren Kerem Kılıçdaroğlu'nun müstakbel eşi Mine Alşan bir şirkette kimyagerlik yapıyor. Alşan ayrıca bir üniversitede de akademik kariyerini devam ettiriyor.

Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem ve Mine'nin düğün törenine geldi.