Muharrem İnce: "Uzun" kısmı bitti "İnce" kısmı başlıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Uzun ince bir yol vardır ya. 'Uzun' bitti 'İnce' kısmı başlıyor" dedi.

Antalya'da konuşan İnce, seçilmesi halinde hemen OHAL'i kaldıracağını belirterek, "OHAL'i hemen kaldıracağız. Tarafsız yargı oluşturacağız. Özel hayatın gizliliğini güvence altına alacağız. Benim cumhurbaşkanlığımda kimsenin telefonu dinlenmeyecek" diye konuştu.

İnce'nin Antalya'daki açıklamaları şöyle:

- Antalya hazır mı tamam mı? Tamam o zaman. Bugün kampanyamızın 44. günü, 102. mitingindeyiz. Erdoğan kaç miting yaptı? 30'a yaklaştı. Bir yorgun adam var, bir taze kan var. Türkiye'nin sorunlarını yorgun bir adam çözemez. Turizmi, eğitimi, sanayiyi, tarımı hepsini bir olarak düşünüp geliştireceğiz. Turizmi 12 aya yayacağız. Hedefimiz 5 yıl için 60 milyar turist 60 milyar TL gelir. Turizm personelini mesleki eğitimden geçireceğiz. Turizim bölgelerinin alt yapılarını geliştireceğiz. Barışçı bir politikayla yapacağız. Rus uçağını ben düşürdüm Suriye sınırında dedi. Ama uçak Antalya'ya düştü. Rus turist Antalya'ya gelmez oldu. Ne diyoruz 3B projemiz var. Barışacağız, hemen barışacağız. Büyüyeceğiz hemen büyüyeceğiz.

Mahkemelerimiz bağımsız olacak

MB personellerini parti merkezinde ağırlamayacağız. Partizanlık yapmayacağız. Halkça bölüşeceğiz, adilce bölüşeceğiz. Benim cumhurbaşkanlığım ile Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı arasında fark var. Her yere cam koyacak camı oradan okuyacak. Ben candan konuşacağım, o camdan konuşacak. Benim ondan farkım ben kimseyi ayırmayacağım, kimsweyi kayırmayacağım, kimsenin parasını savurmayacağım. Hakkını, halkını haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Ama haddini bilmeyenlere de haddini bildireceğim. Bu seçimin kaybedeni yok sadece CHP 'liler kazanmayacak. Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek, dolar euro yükselecek, Erdoğan kazanırsa enflasyon artacak. Erdoğan kazanırsa Suriyeliler Türkiye'de kalmaya devam edecek. İnce kazanırsa umut gelecek, güven ortamı olaşacak, dolar düşecek.

- Seçildikten sonra ilk bir hafta ve yüz günde şunları yapacağım. Bu arada cumartesi büyük İstanbul mitingi var. İstanbul mitingine herkes takımının formasınla gelsin dedim. Siz de gelin. Şimdi neden size Erdoğan'ın neden fakire faydası olmayacağını söyleyeyim. Kasım 2002'de milletvekili oldum sonra Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi. Benim milletvekillerim lojmanda oturmayacak halkın arasında oturacak dedi. Sonra o kendini özel bir insan zannetmeye başladı. Çankaya köşkünü bile beğenmedi. Gitti kendine saray yaptı. Yetmedi İstanbul'da 5 saray daha yaptı kendine. Bu da yetmedi Marmaris'e gitti 300 odalı bir yazlı ksaray yaptı. Sevgili Antalyalılar, cumhurbaşkanı olduğumda o yazlık sarayı kullanmayacağım. Onu engelli çocuklara vereceğim .Sonra sarayına taşındı yola çıktıkları var. Kardeşim dediklerini tanından uzaklaştırdı. Kardeşim dediklerinden buygün yanında kimse yok. Kendine Rizeliyim dedi Rize çayını beğenmedi. Kardeşim Esad diyordu, kanlım Esed'e döndü. Yani 16 yılda dost kalabildiği biri insan gösterin bana özür dileyeyim. Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek, İnce kazanırsa barış huzur kardeşlik gelecek.

- Erdoğan insanlara tepeden bakan kibirli birisi. Erdoğan maşallah herşeyi biliyor. Doktor, jinekolog, mühendis... Ya da herşeyi bildiğnii sanıyor.Adalet ve Kalkınma Partisi. Adaleti de kalkınmayı da unutma. Yalova Seyahat'ten aradılar beni, çay kek bizde de var dediler. Onlar kıraathane açıp kek yesinler. Sen şeker fabrikalarını sattın. Herhalde kekler de şekersiz olacak. Hayalleri olmayan, milleti bölen bir adam bu. 16 yılda devlet adamlığını da kaybetti bu. Devleti yeniden toparlayacağız. Devlet yeniden devlet olacak. Osmanlı 1922'ye kadar 200 yılı aşkın toprak kaybetti. Sonra Mustafa Kemal çıktı. Dur dedi bu işe. Sonra ilk kez 1922'de kaybetme bitti kazanma başladı. 38-39'da Hatay'ı; 74'te Kıbrıs'ı kazandık. Ama Türkiye 95 yılda ilk kez toprak kaybetti .Süleyman Şah Türbesi'ni kaybetti.

- Bu seçim döneminde sıkça söyledikleri bir yalan var. Bugün bile Fransız basını manşet atıyor. Erdoğan sallıyor, diyorlar. Yalana iftiraya başvuranlar bana vırz gelir tırs gider. Ben işime bakarım. Erdoğan ununu elemiş eleğini asmış. Onun hayalleri yok Türkiye için benim hayallerim var. İnce seçilirse sosyal yardımları keser diyorlar. Saraylı olan sensin ben milletin çocucğuğum. Şartlı eğitim, öğrenci yardımı, kaymakamlık bursu, yoksullara kira yardımı, fakir muhtaç yardımı, gebelik yardımı vs. bırak bunları kaldırmayı her yıl enflasyon oranında arttıracağız.

- Erdoğan'a yurdun dört bir köşesinden sesleniyorum. Erdoğan tencerede et yok. Erdoğan tencerede aş yerine taş kaynıyor. Soğan patates kaç para? Kuru fasülye 10 lira Erdoğan! Ekmek yok, kuru fasulye yok. Sana teklifim var. Ben vekil maaşı alıyorum, sen cumhurbaşkanı maaşı alıyorsun. Milletin de işlerinin yoluna girmesi lazım. Gel seninle televizyon programından bunu konuşalım. Sana söz diplomanı sormayacağım. Olan var olmayan var canı çekiyor milletin. Sana bir tek şey soracağım geçim sıkıntuısı, çocukları nasıl okutacağız, kiraları nasıl vereceğiz diye. Geçenlerde de diyorki benimle televizyona çıkarsa reytimngim artarmış .Ben de arkadaşlara dedim ki şu reytinglere bakın. BeN Erdoğan'dan 4 kat fazla izlenmişim. Erdoğan o saatlerde 34. olmuş. Osırada bir kanalda Yaparsın Aşkım var, Asteriks ve hava durumu var . Ya hava durumu bile seni geçmiş. Gel benimle televizyona çık da havan olsun. Hani sen dünya lideriydin. Sen çakma dünya lideriymişsin.

- Bu iş oldu Antalyalılar. Ben bu kalabalığın sonunu göremiyorum. Seçildikten sonra Bakanlar Kurulu'nu CHP 'lilerden yapmayacağım. Herkes kendini görecek. Çünkü meydanlarda bana sırf CHP 'liler destek vermiyor. AKP'li bakan da yapacağım. Toplumun 811 milyonu birleştireceğim. İlk yapacaklarımı size sayayım:

OHAL derhal kalkacak

- (Polis kapıları kapatmış içeri insan almıyor diyorlar. Kalabalık için mi acaba? Yanlış iş yapmaz onlar. Onlara da 3600 müjdesini vereyim.)

- Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde Dünya Kupası'nda 3. idi. Siyaseti sporun içine soktu. Şimdi kupada yokuz. Passoligi kaldıracağız.

- Şam'a büyükelçi atayacağım. Suriyelileri davul zurna ile yurduna yollayacağız

Tarafsız yargı oluşturacağız. Özel hayatın gizliliğini güvence altına alacağız. Benim cumhurbaşkanlığımda 100 gün içinde kimsenin telefonu dinlenmeyecek.

KHK ile işinden atyılan ve dava açılmayanlar var. Onları hemen işe döndüreceğiz.

Askeri okullarda FETÖ'cü var diye kapattılar. Hukuk fakültelerini niye kapatamadınız. Hakimlerin üçte biri FETÖ'cü. Askeri okuylları derhal açacağız. Başta da Kuleli Askeri Lisesi.

Medya: Manşet yok. Manşetleri Saraylı atıyor. Uzun ince bir yol vardır ya. Uzun bitti İnce kısmı başlıyor.

Kamu yönetiminde yükselmeyi adil, eşit ve tarafsız hale getireceğiz.

Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz.

AB ile müzakerelere hemen başlayacağız. Seçilir seçilmez Avrupa'daki başkentleri gezeceğiz.

Bölünen okulları yeniden birleştireceğiz. Hiçbir sınavdan ücret alamayacak.

24 Kasım'da her öğretmen bir maaş ikramiye alacak.

Asgari ücret 2200 lira, emeklilere en az 1500 lira maaş vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanları çözeceğiz.

Fındık 15 TL olacak

100 gün içinde çocuk bezindeki KDV'yi indireceğiz.

Tamam mı Antalya? Helal olsun Antalya!