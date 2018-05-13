Muharrem İnce: Üzümün kilosu 2 doların altında olmayacak, çiftçiye mazotu 3-3,5 lira arasında vereceğiz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çiftçilere yönelik seçim vaatlerini açıklarken “Size söz, üzümün kilosu 2 doların altında olmayacak. Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz. Mazotu 3-3,5 lira arasında vereceğiz. Çiftçinin mazotu ucuz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim manifestosunda yer alan “Faizi düşeceği” sözüne de atıfta bulunan İnce "24 Haziran'dan sonra faiz düşecek demiş. O da bana güveniyor demek ki" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’nin Manisa’da gerçekleşen mitingde yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Her yıl 10 bin gencimizi yurtdışına göndereceğiz. Orada kendilerini geliştirecekler. 5 yıl içinde bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkaracağız. Önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek ortaya çıkacak. Ben bu ülkenin çocuklarını geleceğe hazırlayacağım. Türkiye'de bunları yapabilmemiz için bizim enerjiye ihtiyacımız var. Rüzgar ve güneşten yararlanacağız. Güneş enerjisi potansiyeli yüzde 130. Ama yatırım yapmamız lazım. Güneş enerjisinde problem şu, depolamak zor. Bu ülkenin gençlerini bir fizik öğretmeni olarak güneş enerjisini depolayan batarya sistemini geliştirmek için ABD ise ABD'ye, Rusya ise Rusya'ya, uzaysa uzaya göndereceğim. Milletvekili maaşlarına zam yapmayacağım, öğrencilere kredi vereceğim.

Yarın Dünya Çiftçiler Günü. AKP 2006 yılında bir kanun çıkardı. Devlet milli gelirinin yüzde 1'ini tarımı geliştirmeye harcar. 30 milyar yapıyor bu. Bunun yarısını bile vermemiş. Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçiye olan borcu ödeyeceğim. Çiftçi üretmezse, saman alırsın, bezelye alırsın. En fazla zeytin ağacı Manisa'da. Ama geçtiğimiz günlerde Tunus'tan zeytinyağı alıyorsun. 90 bin aile çekirdesiz üzüm yetiştiriyor. Size söz üzümün kilosu 2 doların altında olmayacak. Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz. Mazotu 3-3,5 lira arasında vereceğiz. Çiftçinin mazotu ucuz olacak.

24 Haziran'dan sonra faiz düşecek demiş. O da bana güveniyor demek ki. Sayın Erdoğan'ın projesi kanal, makina, hafriyat. Benim projem huzur. 50 sene önce yaptı Demirel birinci köprüyü. Dördüncü köprüyü de İnce gelir yapar o kolay iş. Asıl mesele milletin gönlünde barış, huzur köprüleri kurmak.

“Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemim dedin, ben de sana emeklilik dönemin diyorum”

Hakkari'de İzmir marşıyla miting yaptım. Sokakta hoş geldin demeyen bir tek Hakkarili yoktu. Türkiye'de 3B olacak. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Erdoğan'a önerim, çıraklık, kalfalık, ustalık dönemim dedin, ben de sana emeklilik dönemin diyorum.

Engelliler, sadece otizmli çocuklar 352 bin kişi. Bunların 21 bini eğitim alıyor. Bu aileler ne düşünüyor biliyor musunuz? Çocuğunun önce ölmesini istiyor. Ben ölürsem kim bakacak. Devlet bakacak.